Sportello Unico per l’Edilizia, attivati due canali Skype per i professionisti

A partire da martedì 10 marzo i professionisti potranno essere “ricevuti” anche online. Lo Sportello Unico per l’Edilizia ha infatti attivato due canali Skype, uno per il reparto vigilanza edilizia privata, l’altro per quello di edilizia privata e autorizzazione paesaggistica, a cui gli operatori del settore potranno rivolgersi anziché presentarsi direttamente di persona.

Su Skype bisognerà contattare “Chiara Marsili Comune Capannori” per la vigilanza edilizia privata o “Giovanni Del Frate Comune Capannori” per l’edilizia privata e l’autorizzazione paesaggistica.

I due canali saranno disponibili il martedì dalle 8.50 alle 13.30 e dalle 15 alle 17.30 e il giovedì dalle 8.50 alle 13.30.