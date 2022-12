SPORTELLO LAVORO ALTOPASCIO: APERTO IL PUNTO INFORMATIVO DELL’AGENZIA REGIONALE TOSCANA PER L’IMPIEGO

La rete regionale dei servizi per l’impiego si estende anche nella provincia di Lucca. Ad Altopascio è stato inaugurato oggi il nuovo sportello lavoro di Arti, l’Agenzia regionale toscana per l’impiego. A tagliare il nastro l’assessora alla formazione e al lavoro Alessandra Nardini e il sindaco di Altopascio Sara D’Ambrosio. Erano presenti inoltre l’assessore comunale alle politiche sociali, al welfare e al benessere di comunità Valentina Bernardini, e Nicola Calandriello, consigliere comunale con delega al lavoro.

Lo sportello ha trovato sede nel Palazzo della Dogana di Altopascio, accanto all’ufficio tributi, in via Cavour.

Come gli altri due allestiti a Pontremoli (Ms) e a Carmignano (Po), il nuovo sportello nasce nell’ambito del piano attuativo regionale di GOL, Garanzia Occupabilità Lavoratori, programma di riforma delle politiche attive del lavoro inserito nel PNRR, che tra le varie azioni prevede il rafforzamento della capillarità dei servizi pubblici per l’impiego sui territori.

Anche in questo caso la scelta della collocazione è il risultato di un’analisi sul numero complessivo degli abitanti e sulle caratteristiche geografiche e socio economiche del territorio.

Attualmente nella provincia di Lucca sono presenti tre Centri per l’impiego nelle sedi di Lucca, Viareggio e Valle del Serchio (Fornaci di Barga e Castelnuovo Garfagnana).

L’area di Altopascio, nella piana di Lucca, afferisce al CPI del capoluogo, ma è distante da esso circa 13 chilometri. La localizzazione di uno sportello decentrato si presenta dunque come ottimale per rispondere alle esigenze di efficienza e prossimità richieste da cittadine, cittadini e imprese di Altopascio sia di altri Comuni vicini come Villa Basilica, Montecarlo e Porcari.

Con questo sportello, Arti erogherà un servizio di prima accoglienza e prima informazione orientativa, percorsi di orientamento individualizzato, prima iscrizione ai sensi del decreto legislativo 150/2015 e della legge 68/99, servizi alle imprese.

Lo sportello territoriale sarà operativo, in via sperimentale, ogni mercoledì con orario 9-12,30.

“VogliaMo rendere ancora più capillari e diffusi sui territori i punti di accesso al sistema regionale delle politiche attive per il lavoro. A maggior ragione – ha spiegato l’assessora Nardini – in una fase complessa come questa, infatti, è centrale assicurare prossimità e efficienza a cittadine, cittadini e imprese. Ieri Carmignano, oggi Altopascio, qualche settimana fa Pontremoli, stiamo inaugurando sportelli territoriali decentrati perché siamo convinti che la prossimità sia un elemento essenziale per garantire servizi pubblici per l’impiego sempre più efficienti. Regione Toscana coglie appieno le opportunità offerte con il Pnrr da Gol, come appunto l’occasione di rendere ancora più capillare sul territorio la rete dei servizi per l’impiego, a favore delle cittadine e dei cittadini che cercano lavoro, giovani e meno giovani, e delle aziende che cercano personale adeguatamente formato rispetto alle proprie esigenze. Siamo impegnati nel per migliorare l’incrocio domanda-offerta grazie alle risorse e agli strumenti a disposizione in questa nuova fase. Questo impegno che stiamo portando avanti sta trovando una grande disponibilità delle Amministrazioni comunali e ringrazio sinceramente la Sindaca di Altopascio per aver risposto prontamente alla proposta di attivare uno sportello ad Altopascio”.