Sportelli CUP e Medicina di Base nuovi e potenziati al “Campo di Marte”

Lucca, 25 novembre 2023 – Nuovo importante intervento sulla Cittadella della Salute “Campo di Marte” di Lucca dell’Azienda USL Toscana nord ovest. Si stanno concludendo in questi giorni i lavori di ristrutturazione dell’edificio “Q”, i locali dietro la banca, di fronte l’ingresso principale dell’edificio A.

Qui verrà aperto il nuovo sportello multifunzionale in grado di offrire prestazioni CUP per la prenotazione delle visite ambulatoriali e gli esami strumentali e di radiologia insieme a prestazioni di Medicina di Base per l’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale e la scelta e revoca del medico di medicina generale e del pediatra di libera scelta, attivazione della tessera sanitaria, il rilascio esenzioni, richiesta protesi e ausili.

“Saranno ben 6 postazioni – sottolinea la responsabile della Gestione CUP e Front Office Paola Chelli – in grado di offrire entrambe le tipologie di servizio: CUP e Medicina di Base con un orario potenziato: da lunedì 4 dicembre il nuovo servizio sarà aperto dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 17.45 e il sabato dalle ore 8 alle 12.45.

“Siamo ben felici – evidenzia la direttrice della Zona Distretto Piana di Lucca Eluisa Lo Presti – di offrire alla cittadinanza un nuovo servizio multifunzionale in un edificio riorganizzato, con un’ampia sala di attesa e ben illuminato, e soprattutto facilmente accessibile: è un piano terra, privo di barriere architettoniche e vicinissimo al parcheggio; per agevolare il raggiungimento del nuovo servizio è stato anche aperto un varco pedonale di accesso al parcheggio adiacente.”

Per permettere il trasferimento del servizio dal primo piano dell’edificio B, corridoio A, alla nuova sede, nei pomeriggi di giovedì 30 novembre e di venerdì 1° dicembre l’attività del CUP e della Medicina di Base si svolgerà momentaneamente al piano terra dell’edificio E, dove c’è il centro prelievi, con orario 13 – 18. Si renderà necessario sospendere l’attività solo nella mattinata di venerdì 1° dicembre e di sabato 2 dicembre.

Si potrà comunque effettuare la prenotazione CUP con il portale della Regione Toscana al link https://prenota.sanita. toscana.it/ oppure agli sportelli CUP presenti nell’ospedale San Luca di Lucca con orario 8 – 13.

In alternativa è possibile prenotare anche alle farmacie pubbliche e private aderenti alle convenzioni regionali per i servizi al cittadino (prenotazione, disdetta, pagamento ticket) e al numero telefonico unico del CUP 0585-498498.

Il pagamento ticket al Campo di Marte può essere fatto con bancomat o carta di credito anche alle casse automatiche presenti all’edificio B (al piano terra anche con contanti; primo e terzo piano solo con carta), all’edificio C (al piano terra solo con carta) e all’edificio D (al piano terra solo con carta).

Il pagamento del ticket può essere effettuato anche online sul portale Iris della Regione Toscana https://iris.rete. toscana.it/public/, inserendo codice IUV (Identificativo Univoco del Versamento) e codice fiscale o con il sistema PagoPA – quando si è in possesso del modulo “Avviso di pagamento PagoPA” – presso la propria banca, le farmacie abilitate al circuito PagoPA, gli uffici postali e le ricevitorie e tabaccherie.

La scelta del medico curante o del pediatra è possibile farla anche on line tramite la app “Toscana Salute”, scaricabile gratuitamente dagli store Android ed iOS, oppure tramite il form https://form.uslnordovest. toscana.it/index.php?option= com_chronoforms6&chronoform= cambio-medico oppure il Totem/PuntoSI o il portale regionale Open Toscana.



In allegato due foto dell’interno del nuovo servizio CUP/Medicina di Base in fase di ultimazione