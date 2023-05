Sport, partecipazione e tanti sorrisi per la cerimonia inaugurale dei Play The Games

Sport, partecipazione e tanti sorrisi per la cerimonia inaugurale dei Play The Games – Special Olympics

Il sindaco Pardini:”Lo sport come mezzo e veicolo di grandi obiettivi e valori, come l’autonomia e l’inclusione all’interno della società”

Grande partecipazione ieri pomeriggio (sabato 29 aprile) alla cerimonia di apertura della tappa cittadina dei Play The Games, che si svolgeranno a Lucca fino a lunedì 1 maggio. Gli atleti, i volontari e i tecnici, alla presenza del sindaco Mario Pardini e degli assessori Fabio Barsanti, Govanni Minniti e Simona Testaferrata hanno sfilato per le vie del centro fino a Piazza San Michele, dove si è svolto il cerimoniale con l’arrivo della torcia olimpica e l’accensione del tripode.

Notevoli i numeri dell’evento, che fin dalla sua apertura ha travolto la città con grande entusiasmo e passione: 10 team partecipanti, 149 atleti, 19 coach di disciplina, 21 accompagnatori, 108 familiari e 100 volontari.

“Lo sport come mezzo e veicolo di grandi obiettivi e valori, come l’autonomia e l’inclusione all’interno della società – ha dichiarato il sindaco Mario Pardini – Promuovendo un vero e proprio cambiamento culturale e abbattendo gli stereotipi e i pregiudizi verso la disabilità intellettiva è sbarcato a Lucca l’evento Play the Games, Special Olympics Italia 2023, organizzato da Special Olympics Italia Team Toscana e Team locale Ads Allegra Brigata. Una prima giornata di sport e sorrisi, vissuta tra il calore degli atleti, delle famiglie e dei tanti cittadini accorsi per questo evento straordinario, che l’amministrazione sostiene, supporta e promuove con grande slancio”.

I Play The Games rappresentano un grande appuntamento con lo sport costituito da un calendario di eventi, regionali ed interregionali, programmati in diverse regioni italiane. Complessivamente, sono 17 gli eventi dislocati in 14 regioni italiane, con 19 discipline sportive per un totale di ben 54 giorni di gara che coinvolgono 5879 Atleti Special Olympics.

Un reale e prezioso strumento per sensibilizzare il territorio, al fine di promuovere, attraverso lo sport, una cultura dell’inclusione che educa alla comprensione ed alla valorizzazione della diversità in ogni sua più ampia espressione. L’evento ha infatti visto, sin dalle prime ipotesi progettuali, un grande interesse e partecipazione dell’ amministrazione comunale, rientrando così tra i progetti del bando “Vivi Lucca”.

Oggi, domenica 30 aprile, dalle 21 alle 23 è in programma la festa di chiusura in Piazza San Francesco, un momento di gioia e aggregazione per le medaglie conquistate e le nuove amicizie nate.