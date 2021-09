Sport: ottimi risultati nell’orienteering per le giovani portacolori del GS Folgore

Seravezza brilla ancora nell’orienteering, l’affascinante disciplina sportiva che agli atleti richiede un equilibrato mix di velocità, capacità di orientamento e padronanza psicologica delle competizioni. Doti che ad Elis Angeli e Sara Lupi del gruppo sportivo Folgore di certo non mancano.

Le due portacolori versiliesi hanno infatti chiuso alla grande la stagione agonistica relativa alla Coppa Italia Sprint Distance. Le gare Sprint si svolgono prevalentemente in area urbana e su corte distanze. Elis Angeli ha dominato le sei prove previste per questa specifica distanza vincendone addirittura cinque e chiudendo la stagione a punteggio pieno (per la classifica definitiva viene infatti scartato il risultato peggiore).

Sua pertanto, la Coppa Italia Sprint della categoria W16. Ottima prestazione anche per Sara Lupi che, nonostante una stagione caratterizzata da alcuni infortuni, ha ottenuto la terza posizione nella categoria W18. In un contesto normalmente dominato dagli atleti e dalle atlete del nord Italia Elis e Sara hanno saputo conquistare un posto di prestigio grazie a tanta passione e spirito di sacrificio. Il presidente del GS Orienteering Folgore Giancarlo Angeli si complimenta con loro e le ringrazia, con le rispettive famiglie, per il contributo che hanno dato e che sapranno dare alla crescita del movimento e del Gruppo Sportivo stesso.