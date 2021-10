Sport: formazione ed eventi fuori stagione,

Sport: formazione ed eventi fuori stagione, la Consulta dello Sport riparte e continua a crescere (+17%)

Il Presidente Frugoli: “società in sofferenza a causa Covid”.

La nuova Consulta dello Sport di Pietrasanta continua a crescere. Dalla 2018, anno di insediamento della nuova presidenza con il Cav. Alberto Frugoli, le associazioni aderenti sono aumentate del 17% passando da 28 a 33 per quasi 9 mila tesserati. “Numeri importanti – spiega l’assessore allo sport, Andrea Cosci – che ne fanno oggi un modello organizzativo a livello comprensoriale. Il compito dell’amministrazione è mettere in condizioni le società sportive di fare attività in impianti moderni, funzionali ed accoglienti e favorire la loro crescita sia in chiave agonistica che organizzativa. La nostra amministrazione considera tutti gli sport una risorsa sociale e turistica anche in chiave destagionalizzazione”. Lo sport esce da un anno molto difficile. “La pandemia ha duramente colpito le associazioni sportive. Le società sono in grande sofferenza. Tanti tesserati oggi non sono ancora tornati all’attività regolare. Le più penalizzate sono state le discipline di contatto mentre sono cresciute le attività all’aria aperta. – spiega il Cav. Frugoli – Nonostante le tante difficoltà è stata un’estate molto importante con tante manifestazioni organizzate dalle società sportive che sono state capaci di ripartire subito”.

La Consulta dello Sport è una realtà strutturata con ben sei gruppo di lavoro (Indoor, Outdoor, Outdoor-pista, Mare e Sabbia, Scuola e Sport Special Game), con un’organigramma definito (vice presidente è Manola Neri del Golf Alisei, Segretario e Responsabile Marketing è stato eletto Filippo Ceragioli del Nimbus) ed obiettivi chiari: “La sfida più difficile è quella di coordinare questa enorme mole di lavoro, impegno e sacrificio che ogni singola società porta avanti per convogliare questo sforzo verso un fine comune che è quello di diventare, e poi essere, uno strumento della comunità anche dal punto di vista turistico, dell’aggregazione e delle politiche di inclusione sociale. – spiega ancora – L’altro aspetto è quello della formazione dei dirigenti e tecnici: c’è consapevolezza nella necessità di far alzare il livello. Dirigenti preparati e aggiornati significa società più solide e competitive”. Nell’ultima seduta, la prima post Covid, la Consulta ha inoltre auspicato la collaborazione anche di soggetti privati ed organizzatori per intercettare eventi di interesse. “Le consulte che abbiamo convocato sono sempre state molto partecipate. – conclude Frugoli – Credo che sia sintomatico di uno spirito di condivisione ed aggregazione che non ha precedenti. Insieme siamo più forti”.

