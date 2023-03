Sport, Fantozzi (Fdi) “Lo strano rapporto della sinistra con gli impianti sportivi e il Giani inauguratore seriale”

“Perché a Badia Pozzeveri c’era Giani, ma mancavano Semplicioni e Vellutini?”

Altopascio 28/03/2023 – “La straordinaria attività di Eugenio Giani in ambito sportivo di queste ore, tralasciando anche la comunicazione regionale che enfatizza persino una promozione in Eccellenza, ci deve fare riflettere sull’uso spesso strumentale che la maggioranza di Altopascio e la sinistra fanno dello sport che catalizza attenzione e genera consensi, cercando di mettere il cappello su interventi altrui. E’ il caso dell’inaugurazione dell’impianto sportivo di Badia Pozzeveri a Altopascio, frutto della capacità imprenditoriale di questa società vera eccellenza nel settore giovanile, che ha visto accorrere Giani e altri personaggi della sinistra lucchese. Il Comune di Altopascio ha cercato di fare passare come un grande risultato amministrativo un restyling che è stato possibile quasi interamente grazie alla società altopascese. L’amministrazione comunale ha solo realizzato un prolungamento degli spogliatoi” dichiara il Consigliere regionale di Fratelli d’Italia Vittorio Fantozzi.

“Fra l’altro è stata piuttosto clamorosa l’assenza alla cerimonia del presidente e anima storica di questo sodalizio, Antonello Semplicioni, e di un altro importante dirigente, Manuel Vellutini. A dimostrazione che a fare la differenza sono i privati e che la sinistra è a corto di idee e progetti, il fatto che ad Altopascio un’altra realtà sportiva di rilievo, Il Nuovo Basket Altopascio, da anni attende l’impianto promesso ma che, non avendo la stessa forza del Tau Calcio per ovvi motivi, non ha avuto il piacere di vedere mantenute dagli amministratori comunali le periodiche promesse -sottolinea Fantozzi– Senza dimenticare il caso della piscina a Capannori ed il disastro ereditato dal sindaco Pardini a Lucca in tema di strutture sportive. In accordo con il sindaco, ho invitato il ministro dello sport Abodi a Lucca per approfondire diversi progetti di impiantistica sportiva della provincia di Lucca”.