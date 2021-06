Sport e territorio: buon riscontro per la Camminata del Pellegrino

Buon successo ieri per la Camminata del Pellegrino, promossa dall’Ufficio Sport del Comune di Seravezza e dall’Associazione Amici della Francigena in occasione della festa per l’inaugurazione del nuovo oratorio parrocchiale di Ripa.

La camminata si è snodata lungo i sentieri e nei boschi che separano Ripa da Seravezza, con partenza e ritorno proprio in prossimità della Via Francigena, che nel tratto seravezzino lambisce proprio la chiesa di Sant’Antonio Abate e il nuovo oratorio. Una bella passeggiata ricca di scorci panoramici, un incontro con la natura e la storia dei luoghi e tante curiosità che strada facendo sono state soddisfatte grazie alle spiegazioni di alcuni validi accompagnatori. Un’esperienza sicuramente da riprendere e sviluppare per promuovere e far conoscere il territorio. L’Amministrazione comunale ringrazia l’Associazione Amici della Via Francigena per il prezioso supporto organizzativo offerto anche in questa occasione.