“Sport e Salute”: in arrivo il nuovo evento firmato Lucca Academy Basket

Appuntamento sabato 28 maggio al Palazzetto dello Sport per una festa dedicata ai piccoli atleti Interverranno ospiti qualificati per parlare di nutrizione e attività fisica in giovane età

Lucca, 26 maggio 2022. Un grande momento di condivisione, di gioco e di socialità in cui i piccoli atleti del Lucca Academy Basket potranno incontrarsi per salutare insieme la stagione che sta per concludersi, ma anche un’occasione di confronto e di ascolto per gli adulti per affrontare tematiche legate all’importanza dello sport praticato fin dalla giovane età.

C’è tutto questo e molto di più al centro del nuovo evento “Sport e Salute”, organizzato dal Lab per i suoi iscritti e per le loro famiglie, che si terrà sabato 28 maggio al Palazzetto dello Sport dalle 15 alle 18 con l’obiettivo di portare in campo il valore dello stare insieme, del gioco di squadra e di uno stile di vita attivo.

Proprio questi, infatti, sono gli aspetti che, durante tutta la stagione, la società Lucca Academy Basket ha promosso tra i suoi allievi e che intende continuare a diffondere come modello di comportamento degli atleti nella vita presente e futura. Educare le giovani generazioni alla condivisione, all’inclusione e alla cooperazione, oltre che all’impegno, al sostegno e alla solidarietà è per il Lucca Academy Basket tra gli obiettivi principali da portare avanti.

Proprio con questo spirito è nata l’idea della giornata intitolata “Sport e Salute” in cui verranno ancora una volta messi al centro i piccoli atleti che potranno partecipare ai giochi proposti con la palla a spicchi e cogliere l’opportunità di un pomeriggio all’insegna del movimento e dello stare insieme.

Nell’occasione, un team di esperti invitati dal Lucca Academy Basket interverrà sull’importanza dello sport come strumento di sviluppo relazionale e psico-fisico nell’età evolutiva. Fra gli argomenti che verranno affrontati, particolare attenzione sarà riservata anche all’alimentazione ideale per apportare tutti i nutrienti fondamentali alla crescita dei bambini e al loro fabbisogno energetico quotidiano.