SPORT E INCLUSIONE: LE MOTO E IL TEAM DI “MASK TO RIDE” ARRIVANO A LUCCA

Lucca, 30 maggio 2023 – Per la prima volta in Toscana arriva “Mask to Ride” fa tappa a Lucca grazie all’associazione Luccasenzabarriere ODV. Giovedì 1 giugno, dalle 10 alle 12 in piazza Napoleone, arrivano le moto e il team di “Mask to Ride” per un evento all’insegna delle moto, dell’adrenalina e dell’inclusione. L’iniziativa è organizzata dall’associazione Luccasenzabarriere ODV e patrocinata dal Comune di Lucca, dalla Provincia di Lucca e dalla Regione Toscana. La mattinata coinvolgerà gli studenti di quattro istituti superiori e di due scuole medie del territorio che assisteranno a show adrenalinici e performance di impennate con le moto, salti sulla rampa, momenti di “mototerapia” che incanteranno il pubblico e drifting sulla “E-Motion Drive”, la moto-cross speciale che permette anche alle persone con disabilità di scendere in pista e di provare l’emozione di essere su una moto.

“Siamo così entusiasti di offrire un’esperienza sicura e memorabile che non ha barriere e che, con tappa a Lucca, arriva per la prima volta in Toscana – afferma Domenico Passalacqua, presidente di Luccasenzabarriere ODV – . Gli studenti coinvolti in questa adrenalinica mattinata saranno oltre 400, di cui circa 50 con disabilità e potranno vivere momenti indimenticabili. Ringraziamo chi ci ha permesso di realizzare questa iniziativa che regala un sogno a tantissimi giovani.”

Quest’anno “Mask to Ride” ha scelto come slogan “persone vicine alle persone” per la sua quarta edizione, sarà infatti una mattinata di divertimento e spensieratezza, in cui persone provenienti da luoghi diversi, con esperienze di vita differenti, condivideranno un momento di pura adrenalina e gioia, rendendo l’evento un esempio di inclusione e solidarietà.

“Mask to Ride” è una carovana di solidarietà che unisce sport, divertimento e inclusione e che girerà la penisola da nord a sud. Un viaggio lungo 4mila chilometri, dal 29 maggio all’11 giugno, che partirà da Belluno e toccherà le piazze e i parchi di tutte le regioni italiane dove l’asso internazionale del freestyle motocross Alvaro Dal Farra, il campione di Kart cross in carrozzina Mattia Cattapan e il presidente di Giesse Risarcimento Danni Nicola Barchet regaleranno emozioni a migliaia di persone in tutt’Italia.