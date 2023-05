Sport e attività gratuite per giovani da 14 a 20 anni: a Porcari prende forma il play district

Il progetto “Officina Giovani” ha ricevuto un finanziamento da 100mila euro dal ministero

Porcari, 11 maggio 2023 – Dal ministero un finanziamento da 100mila euro per la creazione di spazi civici di comunità per i giovani del territorio di Porcari, con un programma di attività sportive, educative e sociali del tutto gratuite. Il progetto Officina Giovani, ideato da un ampio partenariato che ha coinvolto il Comune di Porcari, l’Asd Academy Porcari, Soecoforma e la cooperativa sociale Iris, ha convinto la commissione del Dipartimento per le politiche giovanili, in collaborazione con Sport e salute Spa, ed è pronto a partire per un periodo di 24 mesi.

Due anni per creare e mettere a sistema un hub civico di aggregazione e socializzazione per giovani dai 14 ai 20 anni realizzato in tre diversi luoghi tra loro vicini e facilmente raggiungibili dai ragazzi e dalle ragazze: lo stadio comunale Daniele Giusfredi, sede dell’Academy, la biblioteca civica e i giardini esterni dell’ex Cavanis.

Il progetto è stato illustrato questa mattina dal sindaco, Leonardo Fornaciari, dall’assessore alle politiche sociali, Michele Adorni, dall’assessora alla cultura Eleonora Lamandini, dal presidente dell’Academy Porcari, Stefano Silla, e da Lionello Belcrei della stessa società sportiva, da Daniele Lapiccirella e Federica Del Guerra di Soecoforma e da Silvia Magnani della cooperativa Iris.

L’obiettivo del Comune di Porcari è determinare nuove opportunità e nuove esperienze di cittadinanza attiva attraverso lo sport, l’espressione creativa e la co-progettazione delle attività, stimolando il protagonismo, l’autonomia e il ruolo attivo dei giovani nel contesto sociale in cui vivono.

Officina Giovani è uno sei sei progetti presentati dalle realtà toscane che è stato ammesso al finanziamento, e l’unico in provincia di Lucca. “Un risultato – commenta Michele Adorni, assessore alle politiche sociali – che premia la capacità del nostro territorio di fare rete e di pensare soluzioni aperte, coinvolgenti e innovative. Tra i punti più qualificanti del progetto c’è il ruolo assegnato alla figura dell’educatore di strada: persone giovani, adeguatamente formate, che frequentano i luoghi naturali di ritrovo degli adolescenti, come la scuola, la piazza, il parco pubblico, e che possono comunicare alla pari con i coetanei per presentare le attività gratuite, sportive e non, che saranno svolte nel nuovo spazio civico per giovani, o play district. Il Comune di Porcari ha visto fin da subito le potenzialità di questo progetto, in termini di opportunità, prevenzione al disagio e sviluppo della persona: non vediamo l’ora di iniziare”.

Il progetto si distingue per la volontà di mettere al centro la partecipazione attiva dei beneficiari che potranno approvare, modificare o anche stravolgere le proposte di attività. Per farlo, daranno mandato a tre rappresentanti che porteranno le istanze del gruppo nei tavoli di co-progettazione con la presenza di tutti gli attori dell’iniziativa.

Tra le proposte sportive ci sono, in primis, il calcio e la pallavolo. Ma anche l’atletica leggera, la danza sportiva, il basket, il fitness e lo yoga. Gli impianti e le attrezzature saranno fornite dal soggetto capofila del progetto, l’Asd Academy Porcari, che metterà a disposizione anche istruttori qualificati e professionisti delle varie discipline. L’associazione, inoltre, farà da raccordo con altre realtà sportive locali per ampliare il partenariato e diversificare il più possibile l’offerta per i giovani.

Così Stefano Silla, presidente dell’Asd Academy Porcari: “Creare opportunità per i giovani, accendere in loro interesse e passione per lo sport e per i valori di lealtà che veicola. È questo, da sempre, l’obiettivo che qualifica l’attività dell’Academy Porcari sul territorio. Il progetto Officina Giovani va in questa direzione e il finanziamento ricevuto dal ministero ne avvalora la bontà e l’efficacia. Vogliamo fare di Porcari uno spazio di sperimentazione, di esperienze innovative e belle. L’ambizione e il coraggio non ci mancano: il Comune sa che, per le politiche giovanili, può sempre contare sulla nostra collaborazione”.

“Lo sport – commenta Susy Rovai, consigliera delegata alla materia – è uno strumento di sviluppo, è oggi uno straordinario veicolo per investire non solo sul capitale umano, ma anche per favorire l’inclusione, l’integrazione, la crescita culturale e la socializzazione. Noi crediamo fortemente in questo progetto, che potrà portare solamente novità positive per il nostro paese e i nostri giovani. I valori dello sport sono alla base della convivenza pacifica e della motivazione personale. Investiamo nel talento dei giovani, creando le condizioni eque perché tutti e tutte possano esprimere se stessi e trovare, grazie a sane politiche pubbliche, la propria strada”.

Tre sono le proposte di attività extrasportive gratuite. Oltre al doposcuola, opportunità che rafforza l’impegno e previene gli abbandoni scolastici, i ragazzi e le ragazze potranno fare esperienza del teatro e della libera espressione di sé, così come della musica intesa come strumento, come canto e anche come suono sul quale imparare a lavorare.

Negli spazi della biblioteca e dell’ex Cavanis sono previsti, nell’arco dei 24 mesi, sei incontri aperti per discutere di ambiente, di bullismo e cyberbullismo, di genitorialità consapevole e del riuso: a quest’ultimo tema, in particolare, verrà dedicato un evento chiamato Young restart party per combattere l’obsolescenza programmata degli oggetti elettronici con l’arte di aggiustare e riparare. Due incontri avranno infine come focus argomenti scelti dagli stessi giovani coinvolti nel progetto. Tra le figure messe a disposizione dei giovani ci saranno lo psicologo, il sessuologo e l’orientatore.

Alla fine di ciascuno dei due anni si terrà la Festa dei giovani, dello sport e dei talenti. Un appuntamento che il Comune di Porcari intende rendere continuativo.