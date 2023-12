“Sport di TUTTI – Parchi” apre a Pietrasanta

Pietrasanta entra nella grande palestra a cielo aperto di Sport e Salute S.p.A.

Il Comune toscano, infatti, aderisce al progetto Sport di TUTTI – Parchi, ideato da Sport e Salute S.p.A. (la società dello Stato per la promozione dello sport e dei sani stili di vita) e promosso assieme ad ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani).

L’iniziativa sarà presentata martedì 12 dicembre dalle 11,30 presso il Parco pubblico di Piazza Versilia in località Fiumetto, a Marina di Pietrasanta.

Dopo tanti parchi aperti su tutto il territorio nazionale, è ora il Comune di Pietrasanta, da sempre attento al benessere e alla salute della propria cittadinanza, che aderisce alla promozione del wellness nei giardini, nei parchi e nelle aree urbane. L’area attrezzata digitalizzata – in rete con tutte le altre già installate nel resto del Paese – si trova nell’area del parco pubblico di piazza Versilia a Fiumetto e sarà un luogo dedicato al benessere di tutti i cittadini: per stare insieme e praticare attività fisica, esercitandosi da soli o in gruppo.

Su ogni singolo attrezzo, ciascuno potrà scaricare i tutorial di allenamento, attraverso un semplice Qr Code, potendo così fare attività fisica nel verde, per rigenerare corpo e mente.

Il Comune di Pietrasanta intende affidare in adozione l’area attrezzata ad una associazione del territorio che se ne prenderà cura e la metterà a disposizione di tutti, senza limiti di età. Sarà infatti questo soggetto che gestirà tempo e spazio a favore delle altre associazioni del territorio, senza dimenticare l’open use.

“In questi anni, insieme all’assessorato ai lavori pubblici, abbiamo realizzato interventi per oltre 3 milioni e 200 mila euro – così l’assessore allo sport di Pietrasanta, Andrea Cosci – che hanno risanato e riqualificato tutta la dotazione impiantistica di Pietrasanta dedicata alla pratica sportiva. Lo sport è da sempre, per noi, una leva di crescita sociale e benessere per tutta la comunità e vogliamo cogliere, per questo, ogni opportunità che lo renda sempre più accessibile: il progetto “Sport di Tutti – parchi” ideato da Sport e Salute, grazie al quale abbiamo realizzato l’area fitness nel nostro parco di Piazza Versilia, ricalca alla perfezione questa nostra visione ed è quindi ancora maggiore, per noi, la soddisfazione di poter offrire a tutti un’occasione in più di dedicarsi all’attività fisica e motoria”.

Soddisfazione è stata espressa anche dal Coordinatore di Sport e Salute Toscana, Alessandro Viti: “Sport nei Parchi incarna l’ambiziosa finalità di unire tutto il Paese, in nome dello sport, attraverso una palestra a cielo aperto. Un progetto teso a valorizzare gli spazi pubblici, interessando i giardini, le aree verdi e i parchi con attrezzi sportivi permanenti e digitalizzati, appositamente studiati per offrire la possibilità a tutti, indistintamente e senza alcun limite, di praticare attività fisica a sostegno del benessere psico-fisico perché lo sport in natura e all’aperto è un’esperienza immersiva che noi di Sport e Salute consigliamo a tutti.”

L’inaugurazione e la consegna alla cittadinanza di Sport di TUTTI Parchi a Marina di Pietrasanta, in località Fiumetto, sarà martedì 12 dicembre 2023 alle 11,30 alla presenza del sindaco Alberto Stefano Giovannetti e degli assessori a sport e lavori pubblici, Andrea Cosci e Matteo Marcucci, assieme ai partner del progetto che racconteranno il valore dell’iniziativa. Con l’assessore Cosci che farà da moderatore interverranno, infatti, il Coordinatore Regionale Alessandro Viti e il rappresentante ANCI Damiano Sforzi. Sarà presente anche il testimonial sportivo Valentina Leonardi, atleta di spicco dell’atletica leggera nel settore della velocità, con al suo attivo numerosi titoli regionali e italiani.

Dopo il taglio del nastro, ci sarà l’attività dimostrativa del Qr Code coordinata dalla testimonial e attività pratiche con i ragazzi delle scuole.