Sporca dozzina: questi sono i frutti e gli ortaggi con più pesticidi del 2022

Torna la classifica annuale sulla frutta e la verdura più contaminate dai pesticidi negli Usa. Anche per il 2022 ai primi posti della “black list” si piazzano le fragole e gli spinaci

Quali sono i frutti, le verdure e gli ortaggi maggiormente avvelenati dai pesticidi (che possono mettere a rischio la nostra salute)? A svelarcelo anche quest’anno è la rete di attivisti americani Environmental Working Group, che ha appena pubblicato la classifica della cosiddetta “Dirty Dozen”, ovvero la sporca dozzina. La lista nera è stata realizzata sulla base dei dati forniti dal Dipartimento dell’agricoltura e dalla Food and Drug Administration statunitensi.

Dalla nuova analisi è emerso che oltre il 90% dei campioni di fragole, mele, ciliegie, spinaci, nettarine e uva sul mercato americano presenta tracce di residui di due o più sostanze chimiche. Ma non finisce qui. Oltre la metà di prodotti oggetto del monitoraggio come patate, spinaci, lattuga e melanzana contengono livelli di almeno uno dei pesticidi killer per le api messi al bando dall’Unione europea, ma il cui uso è ancora autorizzato negli Stati Uniti.

Come nel 2021, anche quest’anno nelle prime due posizioni si piazzano le fragole e gli spinaci, seguiti dal cavolo riccio.

La classifica completa 2022

Fragole Spinaci Cavolo riccio e cavolo nero Nettarine Mele Uva Peperoni e peperoncino Ciliegie Pesche Pere Sedano Pomodori

Nel report viene chiarito che sia nei campioni di cavolo riccio e nero che in quelli di peperoni e i peperoncini analizzati è stato rilevato il maggior numero di pesticidi: rispettivamente 103 e 101 sostanze chimiche. Dall’indagine è emerso che nel caso dei cavoli il fitofarmaco usato più frequentemente è stato il DCPA – venduto con il marchio Dacthal – classificato dall’EPA (U.S. Environmental Protection Agency) come potenzialmente cancerogeno per l’uomo e bandito dall’UE dal 2009.

Questo nuovo monitoraggio ci ricorda quanto sia importante optare esclusivamente per prodotti provenienti da agricoltura biologica per tutelare la nostra salute, ma anche l’ambiente.

Fonte: EWG