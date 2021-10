Spid per accedere ai servizi online: da oggi i cittadini possono recarsi all’Urp per avere assistenza e supporto per ottenere le proprie credenziali

Lo Sporttello è stato attivato dall’amministrazione comunale grazie all’iniziativa promossa da Regione Toscana e Lepida scpa. Lo sportello è aperto su appuntamento il martedì e il mercoledì.

A partire da oggi (19 ottobre) i cittadini che sono in difficoltà a procurarsi lo Spid, il nuovo sistema pubblico di identità digitale per accedere ai servizi comunali online, potranno rivolgersi al nuovo sportello aperto all’Urp di via del Moro, proprio per dare informazione e supporto agli utenti per il rilascio gratuito delle credenziali e favorire in particolare le persone con maggiori difficoltà nell’orientarsi sul web.

Il servizio è stato attivato in collaborazione con la Regione Toscana e la società Lepida scpa: il personale, dopo avere ricevuto adeguata formazione, sarà adesso a disposizione dei cittadini per fornire lo Spid a chi abbia effettuato la registrazione on line da casa, oppure per assistere anche in fase di registrazione i cittadini che ne abbiano necessità, in modo da ottenere così le proprie credenziali.

“Il Comune di Lucca – spiegano gli assessori all’innovazione Valentina Simi e ai servizi al cittadino Gabriele Bove – ha sviluppato un portale di servizi on line estremamente utile e veloce, anche a seguito dell’emergenza legata alla pandemia che ha accelerato i processi di digitalizzazione già in atto negli enti pubblici. Dal 30 settembre scorso, sulla base della nuova normativa nazionale, i servizi comunali on line sono attivabili solo attraverso lo Spid, e dunque è essenziale che tutti i cittadini siano messi in grado di ottenere le proprie credenziali, soprattutto quanti non hanno dimestichezza con la tecnologia. Per questo abbiamo ritenuto di aderire all’iniziativa promossa dalla Regione Toscana che insieme alla società Lepida ci ha fornito strumenti e know how, mettendo così in grado il Comune di Lucca di fornire un servizio essenziale in questa fase di passaggio al nuovo sistema”.

Come contattare lo sportello. Lo Sportello Spid è aperto su appuntamento il martedì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 17.00. Il mercoledì, solo al mattino, dalle 9.00 alle 13.00.

Per prenotare un appuntamento si può utilizzare WhatsApp, scrivendo un messaggio di testo al numero 348.0719956, si può telefonare, oppure ci si può recare di persona all’Ufficio relazioni con il pubblico di via del Moro.