Spid, attivazioni record per l’identità digitale. «Ma i più anziani vanno aiutati» – di Massimo Tarabella

È una rivoluzione partita quattro anni fa, ma che il 2020 ha naturalmente spinto in avanti.

Lo Spid è il sistema pubblico di autenticazione che garantisce l’accesso, con una sola password, ai servizi di Inps, Inail, amministrazioni pubbliche e ai servizi fiscali. Servirà per esempio in via esclusiva, dal primo ottobre, per accedere al portale dell’Inps e ai servizi online. Sono dieci milioni gli italiani che finora hanno richiesto e ottenuto uno Spid: otto su dieci l’hanno fatto attraverso i canali messi a disposizione da Poste Italiane, uno dei dieci operatori (Identity Provider) che forniscono le identità digitali e gestiscono l’autenticazione degli utenti. A settembre su 10 milioni di identità digitali rilasciate dai 10 operatori, 8 milioni sono state fatte da Poste, di cui l’87% nell’ufficio postale».

Ma la rivoluzione digitale non ha portato soltanto benefici. A qualcuno ha complicato la vita. Soprattutto tra i più anziani, come denuncia il sindacato dei pensionati: «Da quando l’Inps ha dichiarato che i vecchi codici pin sarebbero stati sostituiti dallo Spid molte richieste di aiuto son pervenute per il contatto con l’ente e accedere ai propri documenti». In sostanza, chi non ha figli o nipoti ai quali appoggiarsi bussa alle porte del sindacato per recuperare il filo della propria situazione.

Su questo il sindacato pensionati italiani (Spi) sta cercando con l’Inps, una soluzione più maneggiabile dagli anziani meno attrezzati di fronte a un monitor e a una tastiera, sia con il Comune per diffondere l’educazione digitale tra la sempre più numerosa popolazione della terza età. «Non si tratta di insegnare ai nonni a navigare su Internet ma di accedere al proprio prospetto pensionistico, cioè l’equivalente della busta paga».