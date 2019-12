Treferiti tra cui un bambino di pochi anni. E’ questo il primo bilancio di un incidente stradale avvenuto oggi pomeriggio.

Per cause che sono in corso di accertamento, due auto si sono scontrate

Una delle due vetture, dopo l’urto, si è capovolta

All’interno cera una famiglia con il loro figlio

sono stati estratti dalla vettura dai vigili del fuovo intervenuti sul posto, i feriti sono stati trasportati al pronto soccorso.