Spiaggia libera Motrone, pubblicato il bando per la concessione

Pubblicato il bando per l’affidamento in concessione dell’area antistante la spiaggia libera in località Motrone, a Marina di Pietrasanta.

Il Comune non è concessionario del tratto di arenile interessato ma, ai sensi della normativa vigente, ha l’onere di garantirne la pulizia, la vigilanza e la sicurezza per la balneazione.

La procedura di evidenza pubblica, nella forma della trattativa privata previa gara ufficiosa, prevede un importo annuale a base d’asta di 10 mila euro. La concessione durerà fino al 31 marzo 2025 dalla data della stipula, rinnovabile per ulteriori 3 anni a insindacabile giudizio della giunta comunale e alle stesse condizioni di aggiudicazione.

Il bando è pubblicato sulla rete civica comunale, sezione amministrazione trasparente, bandi di gara e contratti. Termine per partecipare: mercoledì 11 maggio alle 12.