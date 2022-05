VIAREGGIO – Regole più severe per la prossima estate in Versilia. Il 20 maggio entrerà in vigore la nuova ordinanza per la sicurezza in spiaggia varata dalla Capitaneria di Porto. Serviranno più bagnini per garantire la balneazione. Novità anche per surfisti e piscine.

Serviranno più bagnini. Non più uno ogni 80 metri bensì ogni 70. Gli stabilimenti potranno consorziarsi, fino ad un massimo di quattro, per gestire in maniera associata il fronte mare. I bagni più ampi dovranno avere invece due postazioni. E a proposito, si dovranno dotare di torrette di avvistamento in legno: una ogni quattro bagni, alte 1,5 metri da terra, con tutte le dotazioni per la sorveglianza. Saranno facoltative per quest’anno, visti i tempi ristretti, ma obbligatorie dall’estate 2023. I bagnini si potranno avvalere stabilmente anche dei cani di salvataggio. Ma dovranno segnalare con paletto e bandiera a riva la presenza di buche in mare. Regole più severe anche per le piscine, alla luce anche dei tragici incidenti del 2019. Un bagnino ogni 400mq di vasca e il limite della acque sicure segnalato sul bordo. Obbligo di dotazione di sedie job per i bagnanti disabili. Altra novità riguarda lo sport, soprattutto il surf e il body board. Vietato in presenza di bagnanti, vietato entro i dieci metri dai pontili. Il surfista che sgarra rischia un verbale da circa 1000 euro. Debuttano infine le ebike nautiche.

A proposito di sicurezza, forte l’amarezza del Comandante Russo per l’assenza di sorveglianza alla spiaggia della Lecciona a Viareggio.

fonte noitv