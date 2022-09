Spezzatino di Tacchino alla SICILIANA facile la Ricetta cremosa

Spezzatino di TACCHINO alla SICILIANA facile la Ricetta del secondo cremoso e saporito da fare in padella, perfetto per realizzare un piatto cremoso adatto a tutti.

Il tacchino fatto in questo modo è davvero perfetto, dei bocconcini di tacchino davvero teneri, preparati con tutti gli ingredienti tradizionali siciliani che rendono ogni piatto gustosissimo.

Lo spezzatino fatto in questo modo e’ perfetto e si scioglie in bocca, la parte che preferisco di questa carne e per questo tipo di ricette è di sicuro la coscia che presenta un tipo di carne piu’ saporita e con qualche filo di grasso. In generale la ricetta dello spezzatino e’ un secondo molto apprezzato e si realizza nelle occasioni di festa ma prepararlo con carni alternative quali pollo oppure tacchino rappresenta la versione piu’ leggera da poter proporre sempre.

In abbinamento si possono affiancare contorni come la zucca oppure le patate e farlo diventare un vero e proprio piatto completo.

Vediamo come fare lo Spezzatino di Tacchino alla Siciliana vedrete utilizzerete sempre questa ricetta per le vostre occasioni migliori.