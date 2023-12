Spezzatino di scamerita…la scamerita e’ un piatto tipico della cucina contadina,

si prepara in tanti modi e il risultato è sempre gustoso e succulento.

Ingredienti per 4

• 1 kg abbondante di scamerita tagliata a cubetti

• 3 spicchi d’aglio sbucciati

• un bel rametto di ramerino

• ½ bicchiere di vino rosso

• una tazza di passata di pomodoro diluita con uguale quantità di

acqua

• sale

• pepe

• olio extravergine di oliva

Procedimento

Versare un filo d’olio in una larga casseruola e farlo scaldare con gli spicchi d’aglio e il rosmarino. Unire la carne e farla rosolare ben bene su fiamma media, rigirandola spesso e scolando, se necessario, il grasso in eccesso.

Una volta rosolata, salare, pepare, versare il vino e lasciarlo sfumare.

Aggiungere il pomodoro, coprire la casseruola e far sobbollire dolcemente per un’oretta, mescolando di tanto in tanto.

Quando la carne sarà ben tenera, alzare la fiamma e far ritirare il sugo.

Servire il piatto ben caldo.

i sapori dei ricordi ricette toscane