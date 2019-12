Spettacolo Teatrale – Chiedo scusa se parlo di…Gaber al Teatro Alfieri

sabato 25 gennaio Dalle ore 21:15

Un progetto di Sandro Luporini, autore storico del teatro canzone di Gaber, realizzato per l’originale Banda Gaber che ha suonato con il cantautore in migliaia di serate. 15 tra le più famose canzoni di Gaber attualizzate da Luporini con monologhi originali portati in scena da Simone Baldini Tosi ed Alessandro Bertolucci

Costi:

Biglietti ingresso:

Platea: intero € 18.00 – ridotto € 16.00 – scuole € 12.00

Palchi: intero € 16.00 – ridotto € 14.00 – scuole € 9.00

Loggione: intero € 14.00 – ridotto € 12.00 – scuole € 7.00

Abbonamenti:

Platea: intero € 70.00 – ridotto € 64.00 – scuole € 45.00

Palchi: intero € 64.00 – ridotto € 55.00 – scuole € 35.00

Loggione: intero € 55.00 – ridotto € 45.00 – scuole € 25.00

Campagna abbonamenti:

Rinnovi dal 12 Otobre 2019

I biglietti sono acquistabili presso l’Ufficio Turistico via Cavalieri di Vittorio Veneteo 1, dal lunedì al venerdì in orario 9.30-13.00; sabato 9.30 – 13.00 e 15.30-18.30 e un’ora prima dell’inizio degli spettacoli presso la biglietteria del teatro, oppure sul sito www.ticketone.it

Le riduzioni sono riservate a “biglietto futuro” under 30, over 65, soci Cral, abbonati e dipendenti CTT NORD, possessori Carta dello spettatore FTS (solo per i biglietti). Il biglietto ridotto scuole è riservato agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado.

Carta studente della Toscana: biglietto € 8.00 studenti universitari (il posto sarà assegnato, dietro presentazione della carta, in base alla disponibilità della pianta; si consiglia l’accesso in biglietteria almeno un’ora prima dell’inizio dello spettacolo)

La Direzione si riserva il diritto di modificare il presente programma ogni qual volta se ne presenti la necessità.