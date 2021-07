 spettacolo; applausi per Panariello a Capannori

CAPANNORI – E’ stato il primo spettacolo di rilievo dell’era post Covid in lucchesia. Lo show autobiografico di Giorgio Panariello dal titolo “Story”, ha fatto il pieno a Capannori nell’area del festival “Ma la notte sì”. E lui, sul palco, è stato accolto da una vera e propria ovazione.

Tra l’altro quella di Capannori era la “prima” mazionale di questo monologo, con il quale il comico racconta la sua parabola che, da cameriere in Versilia l’ha visto diventare uno dei più popolari artisti in Italia.

Panariello ha raccontato i suoi primi anni da artista, la nascita dei suoi personaggi, l’arrivo del successo, confrontando spesso quell’epoca con quella attuale. Ad esempio, una volta non c’erano i reality in televisione. E anche adesso lui non si è ancora abituato a questa forma di intrattenimento.

Domenica prossima lo spettacolo a Capannori lascerà il posto allo sport, con la proiezione sul maxischermo della finale degli europei Italia Inghilterra.

fontenoitv