Febbraio, colorato dal Carnevale e dalle tante varietà di frutta e verdura tipicamente invernali, è il mese giusto per depurarsi, ma anche per mettere al riparo le nostre difese immunitarie dalle temperature che restano rigide. La primavera non è ancora nell’aria, ma qualche piccolo segnale c’è già. Sui banchi dei mercati arrivano nuovi prodotti che annunciano la fase calante dell’inverno e l’arrivo della stagione calda. Febbraio, per la frutta e verdura di stagione, è un mese magico. Lo avevamo intuito dai primi carciofi romaneschi, visti negli ultimissimi giorni di gennaio.

A dominare è il verde degli ortaggi, ravvivato dalle calde sfumature degli agrumi, c’è proprio lui, il re della stagione: il carciofo, una vera e propria miniera di principi attivi in pochissime calorie. Gustoso e ricco di fibre, sono numerosi i suoi usi in cucina: si può consumare sia crudo sia cotto, si presta a moltissime preparazioni, dalle più light – come il carpaccio di carciofi con scaglie di grana, olio e limone, adatto a chi in questo periodo vuole iniziare la propria rimessa in forma – ma può essere anche l’ingrediente di gustose torte salate, oppure cucinato in versione vellutata, con l’aggiunta di patate e porri, per riscaldarvi nelle sere più fredde del mese.

Freschi di stagione troviamo anche broccoli, cavoli e cavolfiori, che si sono guadagnati la nomea di alimenti antitumorali per eccellenza. Per non disperdere le loro preziose caratteristiche nutritive, vi consigliamo di cucinarli a vapore o in pentola a pressione.

Spazio anche alle verdure a foglia verde, come le bietole e spinaci, entrambi poco calorici e ricchi di proprietà nutritive. Delicati al palato, sono perfetti come ingredienti di zuppe, polpette e contorni. Provate a stufare le foglie con alcune fettine di zenzero e qualche pomodorino per ottenere un piatto particolarmente gustoso. Gli spinaci più giovani sono ottimi da consumare anche crudi in insalata, conditi con vinaigrette, noci e fettine di mela.

Ma tra le verdure di febbraio ci sono anche finocchi, sedano, radicchio e carote: ingredienti alleati della salute che non possono mancare in cucina.

Per quanto riguarda la frutta, in questo periodo sono ancora protagonisti gli agrumi. Sotto forma di spremuta o da utilizzare come ingrediente per le più svariate ricette, dalle insalate ai dolci, gli agrumi sono un’ottima fonte di vitamina C e validi alleati del nostro sistema immunitario.

Febbraio è il momento giusto per assaporare mandarini e clementine, dato che la loro raccolta termina a fine mese. Per portare in tavola tutto l’anno la bontà e la dolcezza di questi deliziosi frutti, vi consigliamo di trasformarli in squisite marmellate, oppure candirli nello zucchero.

Per un piatto a base di agrumi leggero e saporito, ma soprattutto velocissimo da preparare, vi invitiamo a provare l’insalata di finocchi e arance. Questa ricetta regionale della Sicilia permette di unire due prodotti stagionali straordinari, per una pietanza salutare e ricca di gusto.

