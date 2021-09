Speed Date per Giovani sotto le stelle caffè delle mura lucca

Attenzione: in caso di maltempo essendo completamenta all’aperto l’evento sarà annullato vedrete qui sotto l’aggiornamento del tempo a lucca

DOMENICA 19 SETTEMBRE 2021 DALLE ORE 21:00 al caffe delle mura a lucca

aggiornamento del tempo qui h 17 domenica 19settembre



da un idea di Luis Paldi… Evento Unico!!!

…lo speed date aperto a giovani single di età compresa sa 30/35 fino a 45/50 massimo.

Conoscere molte persone in una sera non capita spesso, se vieni al nostro speed date tutto questo potrà accadere!!

Costo ingresso alla serata 16€ a persona

Night Single Elite organizza una serata per i single della toscana, lo “Speed date sotto le stelle”

Si conosce nuove persone in “totale libertà a due” seduti uno di fronte all’altro nel grande parco al fresco, una location adattissima per questo tipo di serata.

Età indicativa per i single da 30/35 fino ad un massimo di 45/50 (si prega di rispettare questo target di età)

Domenica 19 settembre nel fresco parco del Caffè delle Mura piazza Vittorio Emanuele II Lucca proprio sulle mura urbane

COME SI SVOLGE LO SPEED DATE…

Si parla con nuove persone a tempo seduti uno di fronte all’altro (regolarmente distanziati) in modo da poter conoscere più persone in una sera.

Il tempo di ogni incontro dello speed date verrà calcolato in base alle presenze (ogni incontro avrà la durata di circa 4 minuto)

Vi verrà consegnato un numero da mettere sul petto.

LA SCELTA

Durante la serata potrai comunicare la tua scelta agli organizzatori riservatamente.

Consentito un massimo di 2 preferenze, qualora due persone si fossero scelte, gli organizzatori faranno in modo di comunicarvelo facendovi incontrare a fine speed date.

Gli organizzatori non garantiscono il numero paritario uomo/donna, per cui durante lo speed date potrà accadere che qualcuno rimanga per 1 giro o più giri in attesa del suo turno.



Bar aperto a disposizione fino alla chiusura della serata. Previsto la fine speed date a mezzanotte con la serata che potrà continuare nei salottini o altre postazioni nel grande parco per conoscere tutte le altre persone che non si sono potute incontrare durante la serata.



info Green pass: non serve siamo all'aperto Portarsi dietro la mascherina da usare solo se dovessimo entrare in spazi piccoli e chiusi

ABBIGLIAMENTO: gradito casual/sportivo ed elegante (consigliato portarsi una maglia o un giacchetto ad una certa ora potrebbe servire)



Arrivo previsto al locale h 21 max h 21:15 (si prega la massima puntualità) con verifica prenotazione e pagamento della serata.Costo serata €16 a persona comprensivo dello speed date e 1 drink a vostra scelta

PUOI PRENOTARE LO SPEED DATE SOLO DA QUI

Consigliato prenotare per tempo location top!

Prenota solo da qui:

whatsApp 349 6 128 128 Tel Sms 366 536 22 33

scrivi nomi battesimo partecipanti e “speed date giovani 19 settembre”

COME ARRIVARE: per chi esce dall’autostrada uscita Lucca Est (ci sono davvero pochissimi minuti di auto per arrivare ai parcheggi) prendere indicazioni per Lucca centro, per raggiungere i parcheggi all’interno delle mura (indicati qui sotto) entrare da Porta S.Anna, svoltare subito a destra e seguire la strada dei parcheggi.

Dopo l’evento seguire i cartelli che portano fuori città si uscirà ancora da Porta S.anna

PARCHEGGI: l’evento si può raggiungere solo a piedi lasciando la vostra auto nei vicini parcheggi a disposizione

Parcheggio Cittadella/Manifattura

Parcheggio di via del Pallone (gratuito dopo le 20 salvo cambiamenti improvvisi)

Parcheggio Carducci esterno mura

Parcheggio Corso Garibaldi, qui si accede invece da Porta San Pietro zona stazione (gratuito dopo le 20 salvo cambiamenti improvvisi