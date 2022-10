SPECIAL NIGHT – APERTURA SERALE STRAORDINARIA PER LA VENDITA ‘NOTTURNA’ DEL NUOVO ALBUM DEI RED HOT CHILI PEPPERS

Ancora una volta, lo Sky Stone & Songs è stato ‘premiato’ da una delle maggiori case discografiche, la Warner Music, che ha scelto di inserire il negozio lucchese in una ristretta cerchia di esercizi che potranno vendere in anteprima serale il nuovo disco dei Red Hot Chili Peppers, ‘Return of the Dream Canteen’.

Domani – giovedì 13 ottobre – quindi, a partire dalle 21, il negozio sarà aperto e a disposizione dei fan per scoprire la musica del Red Hot Chili Peppers.

Una serata interamente dedicata alla loro musica, quindi, dove si potrà ascoltare la produzione ‘storica’ di questa band, in attesa di scoprire quella in uscita.

I RHCP, nel 2022, hanno già pubblicato un primo album, ‘Unlimited Love’, immediatamente osannato dai fan e dalla critica e, adesso, a sorpresa, tornano con ‘The Return of a Dream Canteen’, anche questo prodotto da un mago della produzione, quale Rick Rubin.

La vendita ‘notturna’ porta con sé anche una sorpresa: i RHCP infatti hanno pensato, assieme alla casa discografica di ‘premiare’ i fan così fan da non poter aspettare e che volevano assicurarsi la loro copia del nuovo lavoro con alcune ore di anticipo sull’uscita ufficiale e hanno preparato per loro una sorpresa, un gadget in edizione limitatissima che riceveranno assieme al disco.

Per informazioni: www.skystoneandsongs.it