Spazzatrice perde olio in centro storico, disagi tra via San Paolino e Piazza Napoleone

LUCCA – Scivoloni e cadute degli ignari passanti hanno fatto scattare le prime segnalazioni e richieste di intervento. Sul percorso interessato dalle perdita è stata sparsa della sabbia assorbente.

Mattinata di disagi in centro storico tra via San Paolino, piazza San Michele e piazza San Giusto. Una spazzatrice di Sistema Ambiente, al lavoro di buon’ora per ripulire le strade della città, ha perso una olio idraulico lungo il tragitto. Ignari dell’accaduto, commercianti e residenti della zona si sono svegliati con il pavé lastricato e i sanpietrini ricoperti della sostanza scivolosa. Gli esercenti di via San Paolino riferiscono di un paio di persone scivolate e di una donna caduta a terra dopo aver perso il controllo della propria bicicletta.

Scattate le prime segnalazioni e richieste di intervento Sistema Ambiente ha attivato i propri mezzi, che, ripercorrendo il tragitto della spazzatrice guasta, hanno sparso della sabbia rossa assorbente per rimettere in sicurezza le strade. Al momento il tragitto interessato dalla perdita, pur facilmente riconoscibile della colorazione insolita, è percorribile senza pericolo; trascorso il tempo di posa necessario, le vie saranno infine ripulite.