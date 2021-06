Spazio Incontri “Agorà” estate 2021 – Marina di Pietrasanta, Tonfano

Al via il cartellone di oltre 70 eventi allo Spazio Incontri Agorà.

Dal 1 luglio al 12 settembre il cartellone firmato dalla Fondazione Versiliana in collaborazione con Comune di Pietrasanta e Marina Eventi: concerti, presentazioni di libri, talk show, spettacoli, cabaret, moda, danza e intrattenimento per bambini e tanta musica.

Tra i protagonisti dei concerti Aleandro Baldi, Daniele Barsotti, Omar Bresciani, Caterina Ferri. In programma talk show condotti da Fabrizio Diolaiuti, Claudio Sottili e Atto Garfagnini, una serata dantesca per la regia di Lodovico Gierut, un Gran Galà dell’operetta e tanto tanto altro.

Marina di Pietrasanta ( Lu)_ Le luci sul palco si accenderanno giovedì 1 luglio. Lo Spazio Incontri “Agorà” di Tonfano, recuperato, rimodernato e riallestito già dallo scorso anno dall’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Alberto Stefano Giovannettiinsieme alla Fondazione Versiliana presieduta da Alfredo Benedetti, tornerà infatti anche per questa stagione ad ospitare un calendario di eventi più ricco che mai che animerà la frazione di Tonfano per tutta l’estate 2021.

A due passi dal Pontile, sulla graziosa passeggiata di Via Versilia, lo Spazio Incontri “Agorà” ospiterà ogni sera qualcosa di nuovo e di diverso, grazie agli oltre 70 eventi – tutti a ingresso libero – che compongono il cartellone ( dal 1 luglio fino al 12 settembre) frutto della collaborazione tra Comune di Pietrasanta, Marina Eventi e la Fondazione Versiliana capofila della rassegna.

In programma ci saranno concerti, presentazioni di libri, talk show, spettacoli, cabaret, operetta, sfilate di moda, danza, intrattenimento per bambini e tanta musica, all’insegna del divertimento e dell’intrattenimento per tutti i palati.

“Animazione ed intrattenimento di qualità per tutte le tipologie di pubblico in uno spazio riqualificato, accogliente, bello, vivo, pulito con un calendario definito, organizzato e tantissimi appuntamenti. Con l’Agorà di Tonfano – commenta il Sindaco di Pietrasanta Alberto Stefano Giovannetti – abbiamo dato una risposta di contenuti e costanza alla frazione durante i mesi estivi. Il lavoro che c’è dietro ad un programma di più di due mesi è impegnativo ma il risultato finale, e lo abbiamo già visto lo scorso anno, è molto positivo. Ringrazio la Fondazione Versiliana, Marina Eventi e tutti coloro che hanno contribuito all’organizzazione del calendario e di questo spazio finalmente adeguato alla nostra Marina”.

“L’apprezzamento del pubblico così come il plauso degli esercenti che operano nella zona, – spiega il Presidente della Fondazione Versiliana Alfredo Benedetti – ci hanno invogliato a fare ancora di più e per questo, sotto l’egida del Comune di Pietrasanta, abbiamo lavorato ad un programma ancor più ampio e più qualificato. Abbiamo allargato il perimetro delle tradizionali attività della Versiliana con uno sguardo attento agli interessi delle famiglie a cui diamo l’occasione di trascorrere belle serate insieme senza gravare sul portafogli e ai tanti turisti che frequentano la zona e che amano trovare proposte di intrattenimento per il dopo cena. Sono certo che come già lo scorso anno, non tarderanno ad arrivare positivi riscontri della nostra azione”

“Avremo intrattenimento per tutte le età. – spiega l’Assessore agli eventi e manifestazioni Francesca Bresciani – Questo è un piccolo, ma prezioso spazio teatrale che arricchisce la frazione della Marina per le famiglie, per i residenti e per i tanti turisti che vengono per godere della nostra arte, del nostro territorio e della nostra proposta culturale. Di questo ringrazio la Fondazione Versiliana e Marina Eventi che hanno collaborato per mettere insieme un cartellone ricco e variegato”

Tra gli appuntamenti da segnalare spiccano i concerti di Aleandro Baldi celebre cantautore fiorentino, tra i più amati interpreti della canzone italiana (18 luglio, 13 e 24 agosto), quelli di Caterina Ferri, poliedrica cantante e artista versiliese ( 24 luglio, 11 e 22 agosto) e Omar Bresciani ( 19 luglio e 4 agosto) cantante pop lirico amatissimo in Versilia, così come quello di Daniele Barsotti già vincitore del Premio Castrocaro 2018 ( 8 agosto). Ma la musica sarà protagonista anche con il gruppo toscano Total Black, con i Vintage 80, con la Vasco Rossi tribute band e con La cerchia di Dalla – Stadio per un tuffo nelle più belle canzoni della musica italiana.

La grande musica risuonerà anche con il concerto sotto le stelle della pianista cantante e compositrice Lucrezia Eleonora dell’Aquila insieme alla chitarra di Massimiliano Lunardi ( 3 luglio ) e con il Gran Galà dell’ operetta “ Musica, amore e Champagne” della Compagnia Lirica Livornese. Divertimento assicurato con “Fatti più in là”, spettacolo di cabaret con Daniela Bertini e Matteo Micheli (16 agosto). Tra le serate di spettacolo e approfondimento culturale spicca anche la serata “In compagnia di Dante Alighieri. L’attualità del Sommo Poeta” firmata per la regia da Lodovico Gierut con la Compagnia “i TrovaTTori”.

Il programma proporrà anche tanti talk show di cui quattro realizzati in collaborazione con Coldiretti (1, 26 luglio, 23 agosto e 12 settembre) e condotti da Fabrizio Diolaiuti, quattro dedicati a moda, salute e bellezza ( 9, 14 , 23 luglio e 21 agosto) condotti da Claudio Sottili, entrambi storici conduttori degli Incontri al Caffè de La Versiliana, ma si parlerà anche di Ecobonus ( 11 luglio), di economia ( 20 luglio), degli effetti del Covid sul nostro territorio ( 12 luglio) negli incontri condotti da Atto Garfagnini, di pesca e dei tanti appassionati di questo affascinante sport ( 1 agosto in collaborazione con Gionata Paolicchi), della vicenda di Riccardo Corredi che ha combattuto e superato la malattia ( 14 agosto) , della salute della pelle con il Prof. Giovanni Bagnoni intervistato da Maria Antonietta Schiavina ( 25 agosto).

I talk show saranno anche l’occasione per le presentazioni di libri con gli autori tra cui Elena Torre, Davide Verrazzani, Carla Viazzi, Liz Chester Brown. Tra le iniziative ci saranno anche 8 serate con tornei di Burraco, il gioco più amato dell’estate.

Da segnalare anche l’atteso ritorno di “Yuppies: il talk show dei giovani” nuovo format promosso da Comune di Pietrasanta e Fondazione Versiliana con gli appuntamenti del 13 luglio “I ragazzi di Bogus Lab dalla Versilia ai Rolling Stones e del 27 luglio L”Le donne e il mare” dedicato alla nautica in collaborazione con Go Versilia.

Nel programma ci saranno anche tanti spettacoli per bambini a cui la Fondazione Versiliana guarda sempre con particolare attenzione: all’Agorà la Fondazione proporrà infatti 2 spettacoli di magia con “I Senza Nome” ( 16 luglio e 10 settembre); lo spettacolo per burattini e attore “ A lume di luna” ( 25 luglio) , lo spettacolo del ventriloquoNicola Pesaresi ( 7 agosto) e lo spettacolo di ombre cinesi, sabbia e magia di Federico Pieri ( 28 agosto).

Tutti gli appuntamenti iniziano alle ore 21.30 e sono a ingresso libero. Il programma può subire variazioni. Programma completo su www.versilianafestival.it

– il programma –

gio.1 luglio : Campagna da mare. L’estate di Coldiretti. Conduce Fabrizio Diolaiuti. ( in collaborazione con Coldiretti )

sab. 3 luglio : Concerto sotto le stelle con Lucrezia Eleonora dell’Aquila e Massimiliano Lunardi ( a cura di Marina Eventi)

lun. 5 luglio: Musica – Stefania Goti e Lorenzo Bifera

gio. 8 luglio: Torneo di Burraco ( a cura di Marina Eventi)

ven. 9 luglio : “Estate con stile tra moda e bellezza”. Conduce Claudio Sottili. ( a cura di Fondazione Versiliana)

sab.10 luglio: Musica. Total Black ( a cura di Fondazione Versiliana).

dom.11 luglio: Giù le mani dall’ Ecobonus 110% ( a cura di Marina Eventi).

lun. 12 luglio: Dal territorio all’Ospedale: l’epidemia di Covid in Versilia. Ospiti Dott. Spartaco Francesconi Resp Hub Terminetto, Dott.ssa Valeria Lupu (Rianimazione Ospedale Versilia) Dott. Davide Carraro ( medico Ospedale Versilia) ( a cura di Marina Eventi).

mar.13 luglio. Yuppies. Le leggende della musica: “I ragazzi di Bogus Lab dalla Versilia ai Rolling Stones” ( a cura di B-Side in collaborazione con Comune di Pietrasanta e Fondazione Versiliana)

mer. 14 luglio. “Estate con stile tra moda e bellezza”. Conduce Claudio Sottili.( a cura di Fondazione Versiliana)

giov.15 luglio Torneo di Burraco ( a cura di Marina Eventi).

ven. 16 luglio Bambini. Spettacolo di Magia. “The magic show” con “I Senza Nome”. ( a cura di Fondazione Versiliana)

dom. 18 luglio: Musica. Aleandro Baldi in Concerto (a cura di Fondazione Versiliana).

lun. 19 luglio: Musica. Omar Bresciani in Concerto ( a cura di Fondazione Versiliana)

mar. 20 luglio: “Ci fidiamo delle banche ?” Si parla di Economica con il Dott. SilvioOrlandi. ( a cura di Marina Eventi).

mer. 21 luglio “La maledizione del nome”. Serata con l’autrice Elena Torre. ( a cura di Marina Eventi).

gio. 22 luglio: Torneo di Burraco ( a cura di Marina Eventi).

ven. 23 luglio: “Estate con stile tra moda e bellezza”. Conduce Claudio Sottili. ( a cura di Fondazione Versiliana)

sab.24 luglio: Musica. Caterina Ferri in Concerto (a cura di Fondazione Versiliana)

dom 25 luglio: Bambini. “A lume di luna e stelle” di Daniela Bertini con Daniela Bertini, Matteo Micheli, regia Daniela Bertini. Spettacolo con Burattini e attori ( a cura di Fondazione Versiliana)

lun. 26 luglio Campagna da Mare : Pesce, pescato e pescatori in collaborazione con Coldiretti. Conduce Fabrizio Diolaiuti

mar. 27 luglio YUPPIES. Le donne e il mare : uno sguardo al futuro della nautica fra storicità ed innovazione ( in collaborazione con Go Versilia)

mer. 28 luglio: Musica. “Musica, Amore e Champagne” – Gran Galà dell’Operetta con la Compagnia Lirica Livornese. ( a cura di Fondazione Versiliana)

gio. 29 luglio: Torneo di Burraco. ( a cura di Marina Eventi).

ven. 30 luglio: Sfilata “Arte e Moda” ( a cura di Marina Eventi).

sab. 31 luglio: Danze del Medioriente “Luna d’Oriente” con scuola Danza Donna( a cura di Marina Eventi).

____

dom. 1 agosto Pesca e associazioni, il ruolo degli appassionati ( in collaborazione con Gionata Paolicchi)

lun. 2 agosto Musica. Daniele Gorgone trio feat Alessandra Sulpasso. Jazz, Latin, Soul. ( a cura di Fondazione Versiliana)

mar. 3 agosto. Magical Cinema Tour, i Beatles raccontati da Davide Verrazzani ( a cura di B-Side, Comune di Pietrasanta e Fondazione Versiliana)

mer. 4 agosto Musica. Omar Bresciani in Concerto. ( a cura di Fondazione Versiliana)

gio. 5 agosto Torneo di Burraco.( a cura di Marina Eventi)

ven. 6 agosto “In compagnia di Dante Alighieri. L’attualità del Sommo Poeta”. Compagnia i TrovaTTori ( Max Baroni,attore; Marilena Cheli Tomei, autrice e voce narrante, Anna Maria Salamina- Massimo Montaldi – Angela Orefici , musicisti; Lodovico Gierut, regia; Dipinti per scenografie Alberto Bongini, Massimo Facheris, Giuseppe Lippi. ( a cura di Fondazione Versiliana)

sab.7 agosto. Bambini . “Zitto quando parli” con Nicola Pesaresi, ventriloquo. ( a cura di Fondazione Versiliana)

dom. 8 agosto. Daniele Barsotti in tour – unico recital per la Versilia “Oltre il muro” ( a cura di Marina Eventi).

lun.9 agosto. Incontro con le scrittrici: Liz Chester Brown, autrice di “Io sono una famiglia” e Carla Viazzi “La penultima mossa” ( a cura di Marina Eventi)

mar. 10 agosto. Musica. Vintage 80 . ( a cura di Fondazione Versiliana)

mer. 11 agosto Musica. Caterina Ferri in Concerto. ( a cura di Fondazione Versiliana)

giov. 12 agosto. Torneo di Burraco. ( a cura di Marina Eventi).

ven.13 agosto. Musica. Aleandro Baldi in Concerto . ( a cura di Fondazione Versiliana)

sab.14 agosto. Covid 19. La vicenda di Riccardo Corredi. Conduce Claudio Sottili. ( a cura di Fondazione Versiliana)

dom.15 agosto. Vasco Rossi tribute band. Gli Spari Sopra Live. ( a cura di Fondazione Versiliana)

lun.16 agosto. Cabaret. “Fatti più in là”. Dialogo semiserio sull’amore e sulla distanza con Daniela Bertini e Matteo Micheli. Regia Daniela Bertini. ( a cura di Fondazione Versiliana).

mar.17 agosto. Come stimolare la memoria. Dott.ssa Mara Bonucci ( a cura di Marina Eventi).

mer. 18 agosto. Angelo Polacci Show ( a cura di Marina Eventi).

gio. 19 agosto . Torneo di Burraco. ( a cura di Marina Eventi).

sab. 21 agosto “Estate con stile tra moda e bellezza”. Conduce Claudio Sottili. ( a cura di Fondazione Versiliana)

dom.22 agosto Musica. Caterina Ferri in Concerto. ( a cura di Fondazione Versiliana)

lun. 23 agosto. Campagna da mare : Fiori, balconi e matrimoni ( in collaborazione con Coldiretti). Conduce Fabrizio Diolaiuti

mar. 24 agosto. Musica. Aleandro Baldi in Concerto.(a cura di Fondazione Versiliana)

mer. 25 agosto. L’importanza di proteggere la pelle. Maria Antonietta Schiavina intervista il Prof. Giovanni Bagnoni, primario dermatologia di Livorno e Massa. ( a cura di Fondazione Versiliana)

gio. 26 agosto Torneo di Burraco. ( a cura di Marina Eventi).

ven. 27 agosto Intervista con Maria Teresa Sacchelli e Signora Morgan ( a cura di Marina Eventi )

sab.28 agosto. Bambini. “Il carnevale degli animali” con Federico Pieri. Spettacolo di ombre cinesi, sabbia e magia comica. ( a cura di Fondazione Versiliana)

dom.29 agosto Musica. La Cerchia di…Dalla – Stadio tribute band.( a cura di Fondazione Versiliana)

ven.3 settembre Sport che unisce ( a cura di Marina Eventi)

sab. 4 settembre Musica( a cura di Marina Eventi)

dom. 5 settembre Libri ( a cura di Marina Eventi)

ven.10 settembre Bambini. Spettacolo di magia con I Senza Nome. ( a cura di Fondazione Versiliana)

sab.11 settembre. Festa del Pontile. Musica. Christian – batteria. ( a cura di Fondazione Versiliana)

dom12 settembre Campagna da mare : Le Quattro Stagioni a Tavola. In collaborazione con Coldiretti. Conduce Fabrizio Diolaiuti