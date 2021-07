Spazio Incontri Agorà di Tonfano, la Fondazione Versiliana propone un week end con tre serate all’insegna di bellezza, musica e la finale degli Europei.

Marina di Pietrasanta (LU) _ La Fondazione Versiliana propone allo Spazio Incontri “ Agorà” di Tonfano, tre serate per questo week end all’insegna di bellezza, musica e della condivisione dell’appuntamento più atteso del momento: la Finale degli Europei.

Venerdì 9 luglio , ore 21.30 – Selezioni Miss Europe Continental

Una serata per scoprire alcune delle giovani bellezze che parteciperanno al concorso “Miss Europe Continental by Aldo Cerqual”. Claudio Sottili condurrà infatti le selezioni delle ragazze che parteciperanno al prestigioso concorso di bellezza organizzato da Also Eventi di Sonia Paoli. All’evento parteciperanno anche gli allievi della scuola di ballo “ Studio Danza” di Pietrasanta. La serata è promossa in collaborazione con la Fondazione Versiliana. ( ingresso libero)

Sabato 10 luglio, ore 21.30 – MUSICA CON I TOTAL BLACK

Sempre sul palco dello spazio incontri Agorà la Fondazione Versiliana propone il concerto dei Total Black gruppo musicale toscano che proporrà un repertorio dei più popolari brani italiani e internazionali. per una serata all’insegna di musica e divertimento. ( Ingresso libero)

Domenica 11 luglio, ore 21.00 – TUTTI INSIEME A TIFARE ITALIA!

Finale UEFA 2020 – Italia Inghilterra

Come già avvenuto per la semifinale, la Fondazione Versiliana allestirà sul palco dell’Agorà, proprio di fronte al Caffè Margherita un maxischermo per assistere tutti insieme alla finale degli Europei Italia – Inghilterra. Fortemente voluto dal Presidente Alfredo Benedetti, il grande maxischermo dell’Agorà sarà l’occasione per condividere l’evento sportivo più atteso del momento e tifare tutti insieme per la nostra nazionale di calcio. ( ingresso libero)

info www.versilianafestival.it