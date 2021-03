Spazi per i giovani, sabato prossimo online l’ultimo incontro con Ri-partire

Spazi per i giovani, sabato prossimo online l’ultimo incontro con Ri-partire, dedicato alle ragazze e ai ragazzi della Città

Il progetto Ri-partire, creato dall’Amministrazione comunale assieme all’associazione Lucca Creative Hub per coinvolgere i giovani della Città, arriva all’ultimo incontro online. E dà appuntamento, appena sarà possibile, ad un incontro dal vivo. Il quarto confronto è in programma sabato prossimo (20 marzo), dalle ore 17,00 alle ore 19,30 su piattaforma zoom. Per ricevere il link, è sufficiente inviare una mail a luccacreativehub@gmail.com .

L’appuntamento sarà articolato in quattro gruppi, ai quali le ragazze e i ragazzi potranno partecipare: green up! Proteggere, promuovere, godersi l’ambiente; enjoy! Incontrarsi, esprimersi, condividere; work! Trovare lavoro, formarsi, affermarsi; create! Esibirsi, fare arte, musica, spettacolo.

“Stiamo condividendo sogni, bisogni, opportunità, strategie e progetti in un percorso di co-progettazione – spiega il consigliere comunale delegato alle politiche giovanili, Daniele Bianucci – Crediamo che insieme possiamo non soltanto immaginare, ma gettare le basi per costruire questo futuro. Siamo convinti, infatti, che i momenti di crisi rappresentino sempre opportunità preziose per ripensare il proprio presente e costruire un futuro migliore di quello attuale. La priorità, quindi, non è solo l’urgenza di gettarsi la crisi alle spalle; è semmai la necessità che questa crisi non vada sprecata, ma si trasformi in opportunità di cambiamento e di partenza, su basi nuove, più solide, più eque, puntando proprio sul protagonismo giovanile. In particolare questo percorso si pone l’obiettivo di ripensare le politiche, i progetti destinati ai giovani e alle giovani del territorio in modo che questo possa diventare sempre più ricco di qualità”.

“Un ringraziamento particolare va alle facilitatrici di Lucca Creative Hub, che sono il vero motore di questa iniziativa – conclude Bianucci – All’inizio del percorso, avevamo detto che questo ultimo incontro sarebbe stato dal vivo. Naturalmente, purtroppo, l’emergenza sanitaria ancora non ce lo permette. Per questo, l’impegno che ci assumiamo è di prevedere un nuovo appuntamento, appena sarà possibile: e finalmente torneremo ad abbracciarci”.