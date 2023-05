Sparo accidentale al poligono, ferito colonnello marito Viceministra Gava

È grave il colonello dei carabinieri, Antonhio Dibari, feritosi ad una gamba e che ha dovuto subire una lunghissima operazione. La moglie, la Viceministro Gava parla di : “Situazione complicata”. Il tutto per un colpo accidentale partito al poligono di tiro durante un addestramento.

Il colonnello dei carabinieri Antonio Dibari, marito della viceministra Vannia Gava, è rimasto gravemente ferito in un incidente avvenuto al poligono di tiro di Aviano.

L’incidente è avvenuto ieri alla scuola italiana di tiro pratico, ex cava Sartori, di San Martino di Campagna, dove l’ufficiale si stava addestrando.

Dibari sarebbe rimasto ferito da uno sparo accidentale che lo ha colpito alla gamba destra; soccorso, è stato ricoverato nel reparto di rianimazione all’ospedale di Pordenone. E’ stato sottoposto a un lungo intervento chirurgico.

Dibari è in servizio a Udine dove coordina l’Ufficio ordinamento, addestramento, informazione e operazioni.

Sull’accaduto è stato aperto un fascicolo.

L’On. Gava attualmente Viceministro alla Transizione ecologica, appartenente alla lega, alle elezioni politiche anticipate del 25 Settembre 2022 è stata candidata alla Camera nel collegio uninominale di Pordenone per il centro-destra, oltreché come capolista in quattro collegi plurinominali (Campania, Emilia Romagna, Puglia e Friuli) e in seconda posizione in un altro (il quarto della Puglia), risultando eletta all’uninominale con il 55,01%, più del doppio rispetto all’avversaria del centro-sinistra Gloria Favret (22,13%) e a quella di Azione – Italia Viva Teresa Tassan Viol (9,20%). Il 2 Novembre seguente diventa viceministro alla transizione ecologica nel Governo Meloni.

Sposata con Antonio Dibari, ufficiale dei carabinieri, è madre di un figlio.