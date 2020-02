Spari in pieno giorno nella zona degli impianti sportivi di Gallicano – forse abbattuto un cinghiale

Spari in pieno giorno a Gallicano. Sono stati uditi da diverse persone che allarmate hanno chiesto delucidazioni. In particolare gli spari sono stati localizzati nella zona degli impianti sportivi. Da tempo in quell’area molto frequentata si aggirava un cinghiale. L’amministrazione comunale si era mossa prima con la Regione, ma visto che la procedura prevedeva l’abbattimento del cinghiale avevano preferito rivolgersi alla Provincia, che nella procedura prevede la cattura.

Come ulteriore soluzione è stata provata anche la cattura del cinghiale con una gabbia, ma il tutto è risultato troppo complicato.

Oggi pomeriggio gli spari e la macchia di sangue fotografata che farebbe presumere l’abbattimento del cinghiale.

Nella zona sono presenti e attive delle telecamere.

I fatti sono al vaglio dei Carabinieri che faranno indagini sull’accaduto.

Dispiaciuto il sindaco David che non si attendeva un epilogo simile a questa storia.