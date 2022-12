SPARA A UN VICINO AL TERMINE DI UNA LITE

Il tentato omicidio a Rignano Flaminio. Al culmine di una lite. Il ferito si trova in pericolo di vita al policlinico Gemelli.

Il connazionale, 52enne romeno e vicino di casa, gli ha sparato un colpo di pistola alla testa, durante un litigio. Il tentato omicidio a Rignano Flaminio, Roma.

Il ferito, un 34enne romeno, è stato trasportato d’urgenza in ospedale. In prognosi riservata è in pericolo di vita. Lo sparatore è stato arrestato dai Carabinieri, intervenuti in un’area rurale periferica del comune della provincia nord di Roma, su richiesta dei vicini di casa, allarmati dal rumore dello sparo.

I militari hanno appurato che tra i due c’era stata una colluttazione. Entrambi residenti in zona e alterati dall’abuso di alcol. Poi il colpo di pistola che ha colpito alla testa il giovane.

d.v.