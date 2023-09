Spaghetti con pesto e pomodorini

in cucina con teresa

Per prima cosa lavate e staccate le foglioline del basilico : asciugatele, frullatele con l’aglio, 5 cucchiai d’olio, i pinoli,il parmigiano, il sale ,il pepe e frullate fino a ottenere una salsa omogenea.

Lavate e tagliate pomodorini in quattro o in due parti ,e poneteli in una padella col pesto. Cuocete gli spaghetti in una pentola con abbondante acqua salata ,avendo cura di scolarli al dente.

Una volta scolati gli spaghetti, versateli nella padella col pesto, aggiungete i pomodorini e fate saltare per due minuti (se volete aggiungete ancora un po’ di parmigiano). Mescolate accuratamente e servite subito in tavola.