SPAGHETTI CON LE VONGOLE – Primo piatto cremoso in bianco

Gli SPAGHETTI CON LE VONGOLE sono un primo piatto semplice ma saporito. Scopri come preparare degli SPAGHETTI ALLE VONGOLE CREMOSI come quelli del ristorante, ma a casa tua.

Il trucchetto è molto semplice, basterà “risottare” la pasta, con il sugo a base di vongole ( anche surgelate!) e completare la cottura in padella, insieme al condimento, per pochi minuti. In questo modo il fondo di cottura diventerà cremoso e questo accadrà grazie all’amido che gli spaghetti rilasceranno in cottura. Più la pasta sarà di ottima qualità, più il fondo di cottura diventerà cremoso e avvolgente. Per questo motivo vi consiglio di utilizzare degli spaghetti, degli spaghettoni o delle linguine, di semola trafilate al bronzo.

Uno dei piatti a base di pesce più conosciuti e amati. Per preparare in casa gli SPAGHETTI CON LE VONGOLE vi consiglio di utilizzare delle vongole veraci fresche. Se non le trovate potete utilizzare anche i lupini, più piccolini ed economici, oppure usare le vongole surgelate. Certo non avranno lo stesso sapore, ma riuscirete ad ottenere un piatto ugualmente appetitoso.

Esistono tantissime versioni di questa ricetta, io preferisco aggiungere poco vino bianco per sfumare i molluschi, ma volendo potrete farne anche a meno. La mia versione è “in bianco” senza l’aggiunta di pomodori o salsa. Non perdetevi, a fine ricette, le altre gustose alternative.