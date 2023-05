SPAGHETTI CON GAMBERETTI, CALAMARI E PISELLI

Mettere l’olio in una padella, aggiungere l’aglio e lasciarlo imbiondire a fiamma bassa.Aggiungere prima i calamari e poi i gamberi e lasciar rosolare il tutto per 5 minuti. Sfumare con un goccio di vino, lasciar evaporare ed aggiungere il pomodoro e piselli. Regolare di sale e pepe.Abbassare la fiamma e lasciar cuocere il sugo.Lessare gli spaghetti, scolarli al dente ed aggiungerli al condimento in padella.Spolverare con prezzemolo.

ricette gustosi e semplici