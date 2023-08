Spaghetti con crema di melanzane

cucina amore e fantasia

Spuntare le melanzane, lavare, tagliare nel senso della lunghezza, bucherellare la superficie, trasferire nella teglia rivestita con carta da forno. Infornare in forno già caldo a 180° per 30 minuti circa finché non diventano morbide. A cottura ultimata, svuotare le melanzane, versare la polpa nel contenitore del mixer, aggiungere il sale, il pepe, foglioline di basilico, due cucchiate di parmigiano grattugiato, un pezzetto d’aglio, un filo d’olio. Frullare il tutto fino ad ottenere una crema. Preparare i pomodorini tagliati a metà in una padella, cuocere velocemente per qualche minuto, unire la pasta cotta in acqua bollente salata tenendo da parte un po’ d’acqua di cottura prima di scolate. Unire la crema, qualche cucchiaiata d’acqua di cottura, mescolare molto bene, farcire il guscio della melanzana con gli spaghetti e portare in tavola caldo.