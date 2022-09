SPAGHETTI CON ARSELLE POMODORINI E BOTTARGA

PREPARAZIONE: Pulire le arselle mettendole in ammollo per circa un’ora in una bacinella piena di acqua e sale grosso, per permettere lo spurgo di eventuali impurità. Tritare l’aglio e mettere a scaldare fino farlo appassire e poi aggiungere le arselle. Quando le arselle inizieranno ad aprirsi aggiungere il vino bianco e farlo evaporare, tenendo coperto con un coperchio finché le arselle non saranno tutte aperte.Una volta cotte le arselle, filtrate il liquido di cottura e tenetene da parte. Tagliate i pomodorini. Tritate il prezzemolo e lo scalogno e metteteli ad appassire in una padella con due cucchiai di olio. Aggiungete i pomodorini, salate quanto basta per insaporire e lasciate cuocere per 3 minuti, poi unite le arselle sgusciate e fate andare ancora un minuto. Cotta la pasta, aggiungere i pomodorini con il liquido delle arselle, il prezzemolo tritato, la bottarga e le arselle con il guscio. Mescolare e amalgamare il tutto e servire.

ricette di sardegna