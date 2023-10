Spaghetti Cacio e Pepe, la ricetta della Nina

Gli spaghetti alla Cacio e Pepe sono un classico della cucina Laziale. Una preparazione davvero semplice e molto veloce. Bastano solo pochissimi ingredienti per realizzarla: oltre alla pasta, sono sufficienti il pecorino romano grattugiato, il pepe nero e un pizzico di sale. Questa semplicissima ricetta non prevede l’uso di olio, burro, panna per fare la crema.