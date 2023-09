Spaghetti all’Assassina:  la ricetta originale

Gli Spaghetti all’Assassina è uno dei piatti più rappresentativi della città di Bari. Tre sono le caratteristiche che questa ricetta deve avere: devono risultare bruciacchiati, croccanti e tanto ma tanto piccanti. Il nome Assassina arriva dal procedimento e alla tecnica di cottura degli spaghetti, devono essere risottati consiste, appunto, nel far rinvenire e completare la cottura direttamente nel condimento. E’ una tecnica che, come per il risotto, deve completare la cottura della pasta insieme al giusto assorbimento del condimento. Nel caso degli Spaghetti all’assassina si deve terminare la cottura anche con la creazione di una crosticina sulla pasta. Questo procedimento è molto importante per far si che il nostro piatto risulti eccellente. Gli spaghetti all’Assassina, una ricetta che prende vita negli anni 60 a Bari al ristorante “Il Sorso Preferito” Non è assolutamente un piatto di recupero, come si può pensare, ma una vera e propria religione.

Questa che vi andrò a raccontare è la ricetta originale dell’Accademia dell’Assassina.