SPAGHETTI ALL’AMATRICIANA, VERSIONE POPOLARE ROMANA

Stasera ripropongo uno dei piatti più popolari della tradizione italiana. E anche uno dei più controversi, per lo meno a Roma, dove ancora si discute se nell’amatriciana è obbligatorio il guanciale o va bene anche la pancetta. E poi: ci sta o no un po’ di cipolla? E un goccino di vino da far sfumare in padella? Ci vuole o no il formaggio? Sicuri? Ma allora per forza il pecorino o va bene anche il parmigiano? E se faccio metà e metà? Bucatini, spaghetti o rigatoni?

Bene, siccome non voglio sfuggire alle mie responsabilità mi espongo apertamente, dichiarando la mia filosofia culinaria: la ricetta giusta per la pasta all’amatriciana (come per tutto il resto) è quella che piace a chi la deve mangiare. Punto.