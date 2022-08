Spaghetti alla Vesuviana la Ricetta di Pasta Napoletana saporita e facile

Spaghetti alla Vesuviana il Primo Piatto di Pasta saporito e facile da realizzare, gustoso e tipico di Napoli a base di pesce ed incredibilmente adatta per tutte le occasioni.

Se desiderate un primo piatto di pasta davvero gustoso ed ideale da realizzare per tutta la famiglia ma anche per occasioni piu’ formali come le cene per le feste o ancora la Vigilia di Natale, vi consiglio la mia Pasta alla Vesuviana una ricetta tipica Campana che piace sempre. E’ realizzata con spaghetti oppure linguine ma e’ perfetta anche con pasta fresca come pappardelle oppure fusilli. Il condimento e’ a base di gamberi e con una salsina cremosa che avvolge la ricetta. Prima di andare alla preparazione guarda anche: