SPAGHETTI ALLA SAN GENNARO, ADORATI DA TOTÒ

Ho preso una fetta di pane secco e l ho strofinato di aglio fresco,e poi l ho spezzettato grossolanamente e l ho messo a dorare in un Po d’olio di oliva. Intanto ho messo a cuocere gli spaghetti,in una padella ho messo olio,aglio in camicia e le olive sbriciolate,ho cominciato a far rosolare,ho aggiunto un pizzico di origano e ho lasciato cuocere 3 minuti…una volta cotta la pasta l ho trasferita in padella con una pinza,l ho fatta saltare un attimo e ho aggiunto il pane dorato precedentemente.

Ho amalgamato il tutto e impiattato con pezzetti di basilico tagliati con le mani.

Be devo dire che Totò aveva ragione,mangiando ringrazi San Gennaro per la bontà, di un piatto così semplice,povero ma straordinario.