Iniziamo la settimana con un primo facile e veloce SPAGHETTI AGLIO OLIO E PEPERONCINO, ingredienti semplici e poveri per un piatto che ha conquistato il mondo per la sua semplicità e velocità di preparazione. Le mitiche spaghettate aglio olio e peperoncino, scommetto che ognuno di noi ne avrà fatta una fra amici o in famiglia, perché un piatto di pasta può unire davvero tutti, gli spaghetti aglio olio e peperoncino sono tra quei piatti che se abbiamo gente a cena all’improvviso ci salva sempre, c’è chi li preferisci più piccanti e chi meno, io una via di mezzo, sarà che troppo piccanti poi mi nascondono gli altri sapori. Un piatto facilissimo, ma se non fatto bene ci ritroviamo una pasta aglio olio e peperoncino incollata, quindi ci vogliono dei piccoli accorgimenti per fare un ottimo piatto di spaghetti aglio olio e peperoncino, la pasta, importantissimo, va cotta risottandola e così l’avremo bella cremosa, importante usare un ottimo spaghetto, del buon peperoncino, se lo abbiamo fresco ancora meglio, dalla qualità degli ingredienti dipende la riuscita del piatto. Ora seguitemi nella ricetta per gli spaghetti aglio olio e peperoncino che vi mostro come farli perfetti!

Ingredienti

400 g Spaghetti N°5

1 Peperoncino (grande se no 2 piccoli)

q.b. Olio extravergine d’oliva

1 Aglio (spicchio)

q.b. Sale

q.b. Prezzemolo

Preparazione