Spaccio di droga a Viareggio: due denunce

Sono stati sorpresi con 5.6 grammi di cocaina e 3.3 di hashish destinati allo spaccio. Inoltre quattro cittadini italiani sono stati trovati in possesso di sostanza per uso personale: per tre di loro, provenienti da diverse città, e con precedenti specifici per stupefacenti, è atteso il foglio di via obbligatorio dal Comune di Viareggio.

Il servizio anti droga ha interesasto la zona di Torre del Lago e di Viareggio centro.