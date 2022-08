Spaccio davanti al cimitero, due arresti

Pietrasanta – I Carabinieri della Stazione di Pietrasanta hanno svolto un servizio antidroga e hanno sorpreso ed arrestato in flagranza due soggetti marocchini, F.Y., 27enne, J.R., 23enne, entrambi senza fissa dimora e già noti alle forze di polizia

Già da alcuni giorni infatti, i militari dell’Arma avevano notato alcuni movimenti sospetti nei pressi del parcheggio antistante il cimitero di Pietrasanta, un via vai di persone a piedi e con i veicoli.

I Carabinieri hanno dunque organizzato un apposito servizio di contrasto alla droga e hanno notato i due soggetti che, a bordo della loro autovettura, si sono avvicinati ad un uomo che attendeva nel piazzale in bicicletta e con il quale poi si sono scambiati qualcosa.

A questo punto, i militari hanno fatto scattare il blitz ed hanno bloccato tutti i soggetti riscontrando effettivamente che i due stranieri avevano appena ceduto al giovane in bicicletta una dose di cocaina.

I due pusher quindi sono stati subito sottoposti a perquisizione personale e a bordo del veicolo e sono stati trovati in possesso di ulteriori 23 dosi di cocaina, per un peso complessivo di oltre 20 grammi, e di più di 1.000 euro in banconote verosimilmente provento dell’attività di spaccio. Per loro sono scattate le manette e il giudice li ha condannati entrambi a 12 mesi di reclusione.

fonte noitv