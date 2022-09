Spacciatore di 57 anni arrestato dai carabinieri

Camaiore – Ieri pomeriggio, i Carabinieri della Stazione di Camaiore hanno svolto uno specifico servizio antidroga sul territorio di competenza e hanno arrestato in flagranza di reato un cittadino italiano, di 57 anni, residente a Camaiore

I Carabinieri, dopo aver ricevuto alcune segnalazioni, hanno organizzato un apposito servizio di contrasto alla droga e hanno notato l’uomo che, a bordo della sua autovettura, si incontrava con una donna con la quale si scambiava velocemente qualcosa per poi allontanarsi.

A questo punto, i militari hanno fatto scattare il blitz ed hanno bloccato i due soggetti riscontrando effettivamente che l’uomo avevano appena ceduto alla donna una dose di cocaina del peso di circa 1 grammo.

L’uomo quindi è stato subito sottoposto a perquisizione personale da parte dei Carabinieri, trovandolo in possesso di altri 2 grammi di cocaina.

Ulteriore perquisizione veniva effettuata anche presso l’abitazione del 57enne rinvenendo altri 6 grammi di cocaina e denaro contante in banconote di vario taglio di cui l’uomo non giustificava la provenienza e che pertanto veniva sottoposto a sequestro così come lo stupefacente rinvenuto.

Il pusher è stato quindi condotto in caserma e dichiarato in stato di arresto trattenendolo nelle camere di sicurezza mentre l’acquirente è stata segnalata alla Prefettura di Lucca quale assuntore di sostanze stupefacenti.

Questa mattina si è svolta l’udienza “direttissima” presso il Tribunale di Lucca che si è conclusa con la convalida dell’arresto e la condanna per l’uomo a 4 mesi e 4000 euro di multa

fonte noitv