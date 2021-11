Spaccia vicino ai negozi, arrestato 23enne residente a Porcari

PIANA DI LUCCA – I Carabinieri di Lucca hanno arrestato un 23enne di origine marocchina, residente a Porcari, per spaccio di stupefacenti. I militari impegnati in un normale servizio di controllo su Viale Europa, nel Comune di Capannori, hanno notato alcune auto sospette parcheggiate nei pressi di alcuni esercizi commerciali.

Una volta appostati, hanno capito che era in atto un’attività di spaccio. I carabinieri hanno sottoposto a perquisizione sia l’acquirente, trovato in possesso di 3 grammi e mezzo di hashish, mentre lo spacciatore, il ventitreenne, è stato trovato in possesso di 30 euro, corrispettivo dello stupefacente appena ceduto. I carabinieri hanno poi perquisito anche l’abitazione dell’arrestato, dove hanno trovato cinquanta grammi della stessa sostanza, che se immessa nel mercato avrebbe fruttato oltre 500 euro.