SOTTOSEGRETARIO PER LA CULTURA LUCIA BORGONZONI A LUCCA

SOTTOSEGRETARIO PER LA CULTURA LUCIA BORGONZONI A LUCCA: PIENONE AL GUINIGI PER L’INCONTRO CON LE REALTA’ LOCALI, POI IL PRANZO A PALAZZO TUCCI ORGANIZZATO DA ADSI E LA VISITA ALLA BIBLIOTECA STATALE.

Grande successo e sfiorate le 200 presenze all’Hotel Guinigi a Lucca per il convegno organizzato dal Dipartimento Cultura della Lega Toscana con la presenza del Sottosegretario per la Cultura Lucia Borgonzoni e gli interventi di numerosi esponenti di primo piano del mondo culturale lucchese.

“La cultura volano di ripartenza a Lucca” è stato il tema che ha animato gli interventi dell’intera mattinata, moderati abilmente dal noto giornalista Enrico Salvadori e che ha visto alternarsi sul podio Maria Talarico Presidente del Boccherini che da poco ha ottenuto la statizzazione, Ilaria del Bianco Presidente dei Lucchesi nel Mondo, Fabrizio Petri, in vece del Presidente Bernardo Gondi, in rappresentanza dell’Associazione delle Dimore Storiche Italiane, Monica Maria Angeli Direttrice della Biblioteca Statale di Lucca, Donatella Buonriposi Provveditore agli Studi di Lucca, Isabella Tobino Presidente della Fondazione Mario Tobino, il Direttore di Orchestra Beatrice Venezi che ha inviato un video dall’estero, la Soprano Silvana Froli e Marco Visibelli Responsabile UGL Lucca – Cultura, i quali hanno rappresentato all’esponente del Governo il significato, la storia ma anche le criticità, le problematiche e le aspettative che tali realtà ritengono doversi risolvere affinché sia davvero il settore della cultura a fare da traino per il rilancio del turismo e dell’economia di un territorio così importante come quello di Lucca.

Una riunione ricca di riflessioni, di proposte, magistralmente organizzata dal Responsabile Cultura della Lega per la Toscana, Massimiliano Baldini, il quale ha rilanciato il tema della sinergia fra le istituzioni, purtroppo di recente clamorosamente fallita con la Capitale della Cultura 2024 e che ha visto Luciana Bartolini, Vice-Presidente della Commissione Cultura in Regione Toscana, soffermarsi sulle iniziative che la Lega ha svolto in Consiglio Regionale con particolare riguardo al rischio di chiusura della Biblioteca Statale di Lucca ed alla proposta delle Mura di Lucca come patrimonio dell’Unesco.

Il Sottosegretario alla Cultura, nel suo intervento di apertura, ha evidenziato le opportunità che le proposte di legge in via di approvazione e i bandi ministeriali pubblicati offrono in diversi settori di interesse per le fondazioni, le associazioni culturali e gli enti che operano nel mondo della cultura, ma anche per i lavoratori impiegati nella macchina industriale culturale.

Nella città natale di Giacomo Puccini che vedrà celebrarsi nel 2024 e nel 2026 il centenario della morte del Maestro e della prima di Turandot, Lucia Borgonzoni ha ricordato l’impegno profuso con successo nell’avanzare la proposta del canto lirico come patrimonio immateriale dell’Unesco.

Al termine dell’appassionato dibattito durato quasi due ore, il Sottosegretario ha poi concluso l’incontro sottolineando l’importanza di uno sforzo sinergico fra tutte le realtà della comunità comprensoriale lucchese insieme alle Istituzioni locali e nazionali affinché le notevoli risorse in arrivo dal PNRR siano realizzate a pieno, raccogliendo i suggerimenti concreti e le richieste di soluzioni che i relatori hanno abbondantemente messo sul tavolo.

In platea numerose le presenze di rilievo e, fra gli altri, il Direttore di IMT Rocco De Nicola, il Presidente di Lucca Film Festival Nicola Borrelli, Simone Gialdini Direttore Generale di Anec ed Anem, la Presidente della Fondazione Alfredo Catarsini Elena Martinelli, il Vice-Presidente della Versiliana Francesco Pellati, il Presidente del Festival della Sintesi Alessandro Sesti ma anche quella di esponenti nazionali e di amministratori locali della Lega come l’On Maurizio Carrara, l’On. Manfredi Potenti ed il Sindaco di Massa Francesco Persiani, oltre ai candidati a Sindaco del centrodestra a Lucca Mario Pardini ed a Bagni di Lucca, Massimo Betti.

Dopo il convegno, i lavori della Lega sui temi culturali sono proseguiti con un pranzo ben organizzato dall’Associazione Dimore Storiche Italiane presso Palazzo Tucci dove il Sottosegretario Borgonzoni, accompagnata dai Parlamentari e dagli esponenti regionali e locali del partito, ha intrattenuto nella splendida location lucchese una approfondita riflessione circa le problematiche che investono questo settore strategico e fondamentale per il rilancio dell’economia turistica nazionale, toscana e lucchese in particolare.

La giornata si è conclusa alla Biblioteca Statale di Lucca. Durante la visita allo splendido patrimonio che la struttura vanta, illustrato con dovizia di particolari, il Sottosegretario Lucia Borgonzoni, accompagnata dal Responsabile Cultura Massimiliano Baldini, ha accolto con interesse tutte le criticità messe in luce dalla Direttrice Monica Maria Angeli.

Insomma, Lucca si avvia verso le imminenti elezioni comunali e la Lega ha già mosso sul campo uno dei suoi rappresentanti più importanti, dimostrando che il partito di Matteo Salvini punta proprio sulla cultura per tornare finalmente al governo del capoluogo lucchese.