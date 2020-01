Sotto sfratto si dà fuoco e incendia l’appartamento

Erano da poco passate le 11:00 di lunedì mattina quando alla porta dell’appartamento al piano terra di questa palazzina si sono presentati gli ufficiali giudiziari accompagnati da una pattuglia dei carabinieri per dare esecuzione allo sfratto dietro richiesta del tribunale. L’uomo ha aperto, poi con una scusa si è recato in una stanza sul retro e qua, secondo una prima ricostruzione di fatti, si sarebbe cosparso di liquido infiammabile e dato fuoco. Con molta probabilità l’uomo doveva aver anche lasciato aperto il gas perchè i locali dell’appartamento sono stati investiti da una violenta fiammata che in breve tempo ha avvolto gli arredi ed il solaio.

A soccorrere l’uomo sono intervenuti i vicini di casa che sono riusciti a spegnere le fiamme che lo avvolgevano e a chiamare i vigili del fuoco e i sanitari. In breve tempo in corte Panattoni sono giunte due pattuglie della polizia municipale e due squadre di vigili del fuoco, che sono riusciti a domare le fiamme e ad evitare che si propagassero all’intero stabile. I sanitari della Misericordia hanno subito constatato le gravi condizioni dell’uomo, quasi completamente ustionato ed hanno allertato l’elisoccorso Pegaso per trasferirlo in codice rosso.

Le operazioni di bonifica dell’incendio sono proseguite per tutta la mattina, con i residenti in strada ad attendere che le verifiche dei vigili del fuoco dichiarassero o meno l’agibilità degli appartamenti della palazzina. Sul posto per verificare la situazione sono giunte anche il sindaco Sara D’Ambrosio e l’assessore al sociale Ilaria Sorini.