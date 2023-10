sotto il loggiato di palazzo Pretorio una mostra fotografica dedicata alle imprese di Bergamini

Oltre i limiti: dal 5 al 15 ottobre sotto il loggiato di palazzo Pretorio una mostra fotografica dedicata alle imprese di Bergamini



Giovedì 5 ottobre alle ore 11.00, sotto il loggiato di palazzo Pretorio in Piazza San Michele, sarà inaugurata la mostra fotografica Oltre i limiti, di Riccardo Bergamini.



Una mostra fotografica composta da scatti che ripercorrono le scalate e le imprese dell’alpinista lucchese sulle più alte catene montuose del pianeta: dalle vette di oltre 8000 metri, alla montagna inviolata, fino alla remota Alaska, partendo dalle bellissime immagini sulle montagne di “casa”, le Alpi Apuane.



La mostra è patrocinata dal Comune di Lucca e sarà visitabile a ingresso libero fino a domenica 15 ottobre. All’inaugurazione, giovedì prossimo, parteciperà per l’amministrazione comunale l’assessore alla cultura Mia Pisano. Sarà presente lo stesso Riccardo Bergamini che accompagnerà gli intervenuti in una visita guidata alle foto che compongono l’esposizione.

I colleghi giornalisti, fotografi e operatori Tv sono invitati giovedì 5 ore 11.00 all’inaugurazione.